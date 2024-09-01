Фернандо Алонсо о дисквалификации Магнуссена: «Не уверен, что он по делу получил нескольких их этих 12 баллов»

Алонсо выступил в защиту Магнуссена.

Пилот «Астон Мартин » считает, что Кевина Магнуссена незаслуженно дисквалифицировали на одну гонку. Магнуссен был оштрафован на 10 секунд и получил 2 штрафных балла за контакт с болидом Пьера Гасли по ходу Гран-при Италии .

В результате на счету Магнуссена оказалось 12 баллов – что по правилам означает дисквалификацию на одну гонку – в связи с чем пилот «Хааса» пропустит предстоящий Гран-при Азербайджана.

«Да, на сто процентов [сочувствую Магнуссену], ведь как мы уже неоднократно обсуждали, штрафные баллы должны присуждаться за опасный пилотаж. За действия, которые несут в себе опасность для «Ф-1» и окружающих.

И я не уверен в том, что он по делу получил несколько их этих 12 баллов – у меня под рукой нет списка всех нарушений, но порой штрафные баллы дают за пересечение белых линий [на въезде и выезде с пит-лейн], или за небезопасный выезд на трассу, за вещи подобного рода.

Да, это часть гонок. Я понимаю, за что дают проезд через пит-лейн, а за что 5-секундный штраф. Я понимаю штрафы за гоночные нарушения, но вот некоторые штрафы за нарушения безопасности порой понять намного сложнее», – рассказал Алонсо .

Магнуссен дисквалифицирован на Гран-при Азербайджана. Кевин первым в истории «Ф-1» набрал 12 штрафных баллов