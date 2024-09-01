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Гельмут Марко: «Ред Булл» был одной из самых медленных команд на прямых, болид не позволял Ферстаппену пилотировать на пределе»

Марко высказался о серьезных трудностях «Ред Булл» в Монце

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что Максу Ферстаппену не предоставили инструментов для борьбы с соперниками на Гран-при Италии.

Действующий чемпион занял лишь шестое место, его напарник Серхио Перес стал восьмым.

«Мы были одной из самых медленных команд на прямых. Но пилотировать было бы невозможно с еще меньшим задним антикрылом. Нам нужно сбалансировать машину и понять, где мы свернули не туда. Необходимо вновь сделать болид конкурентоспособным.

В гонке мы не могли держаться с лидерами ни по стратегии, ни по темпу. Нам просто не хватало скорости: Макс тут же начинал испытывать проблемы с гранулированием, когда атаковал сильнее. Макс не мог использовать свою способность невероятно пилотировать на пределе, поскольку машина не позволяла – реагировала слишком непредсказуемо.

В один момент он испытывал недостаточную поворачиваемость, затем избыточную, и поведение на торможении было нестабильным на входе в повороты. В какой-то момент мы потеряли баланс, обновляя машину, а из-за этого – и способность ехать быстро», – сказал Марко в интервью немецкому Sky Sport.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Гран-при Италии
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoСерхио Перес
logoМакс Ферстаппен
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