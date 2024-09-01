Гельмут Марко: «Ред Булл» был одной из самых медленных команд на прямых, болид не позволял Ферстаппену пилотировать на пределе»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что Максу Ферстаппену не предоставили инструментов для борьбы с соперниками на Гран-при Италии.
Действующий чемпион занял лишь шестое место, его напарник Серхио Перес стал восьмым.
«Мы были одной из самых медленных команд на прямых. Но пилотировать было бы невозможно с еще меньшим задним антикрылом. Нам нужно сбалансировать машину и понять, где мы свернули не туда. Необходимо вновь сделать болид конкурентоспособным.
В гонке мы не могли держаться с лидерами ни по стратегии, ни по темпу. Нам просто не хватало скорости: Макс тут же начинал испытывать проблемы с гранулированием, когда атаковал сильнее. Макс не мог использовать свою способность невероятно пилотировать на пределе, поскольку машина не позволяла – реагировала слишком непредсказуемо.
В один момент он испытывал недостаточную поворачиваемость, затем избыточную, и поведение на торможении было нестабильным на входе в повороты. В какой-то момент мы потеряли баланс, обновляя машину, а из-за этого – и способность ехать быстро», – сказал Марко в интервью немецкому Sky Sport.
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