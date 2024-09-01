«Феррари» о Леклере: «Ваш король Монцы 👑 🏆»
«Феррари» посвятила пост победителю Гран-при Италии
Скудерия выложила фото Шарля Леклера на верхней ступени подиума в Монце.
Леклер во второй раз выиграл домашнюю гонку команды – ранее это случилось в 2019 году.
«Ваш король Монцы 👑 🏆», – написала «Феррари» после Гран-при Италии.
Леклер выложил селфи с тифози с подиума: «Вы номер 1! Форца «Феррари» ❤️»
Леклер выиграл домашние Гран-при для себя и команды в один сезон
Опубликовал: Михаил Ширяев
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