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  • Карлос Сайнс: «У «Феррари» может быть шанс выиграть и парочку следующих гонок»
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Карлос Сайнс: «У «Феррари» может быть шанс выиграть и парочку следующих гонок»

Сайнс оценил текущее положение команды.

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Италии, на котором занял четвертую позицию. В отличие от напарника, Карлос не так хорошо реализовал тактику с одним пит-стопом и не сумел сдержать двух гонщиков «Макларена».

«Вся команда приложила огромные усилия и работала как единое целое – и чтобы успеть привезти обновления на этот Гран-при, и рискнуть со стратегией в гонке.

Нам пришлось пройти через трудную фазу повышенного износа шин, но мы справились – и это сработало. Наши данные говорили, что стратегия с одним пит-стопом будет рискованной, но реализовать ее возможно.

Мы также должны понимать, что две следующих гонки будут похожи на то, что было в Монце. В том смысле, что на этих трассах [в Баку и Сингапуре] нет среднескоростных или высокоскоростных поворотов, в которых у нас в основном и возникают проблемы. Так что у нас может быть шанс выиграть и парочку следующих гонок», – рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Италии
logoФеррари
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
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