Шарль Леклер о целях на Гран-при Италии: «Феррари» сделает все возможное, чтобы завоевать дубль»

Леклер рассказал о целях на Гран-при Италии .

Пилот «Феррари » отметил, что команда постарается сделать дубль в домашней гонке. Леклер начнет предстоящий заезд с 4-й позиции, а Карлос Сайнс будет стартовать 5-м.

«Очень важным фактором будет работа с шинами. Нам нужно будет постараться как можно лучше с этим справиться. Мы хорошо подготовились – так что теперь все будет зависеть от темпа нашего болида.

Мы сделаем все возможное, чтобы завоевать дубль. Вместе [с Сайнсом] мы постараемся сотворить какую-то магию, особенно учитывая, что сегодня у Карлоса 30-й день рождения», – рассказал Леклер .

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