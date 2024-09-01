Шарль Леклер о целях на Гран-при Италии: «Феррари» сделает все возможное, чтобы завоевать дубль»
Леклер рассказал о целях на Гран-при Италии.
Пилот «Феррари» отметил, что команда постарается сделать дубль в домашней гонке. Леклер начнет предстоящий заезд с 4-й позиции, а Карлос Сайнс будет стартовать 5-м.
«Очень важным фактором будет работа с шинами. Нам нужно будет постараться как можно лучше с этим справиться. Мы хорошо подготовились – так что теперь все будет зависеть от темпа нашего болида.
Мы сделаем все возможное, чтобы завоевать дубль. Вместе [с Сайнсом] мы постараемся сотворить какую-то магию, особенно учитывая, что сегодня у Карлоса 30-й день рождения», – рассказал Леклер.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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