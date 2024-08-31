  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Настроили машины на низкий уровень прижимной силы, что может хорошо сработать в гонке»
0

Фредерик Вассер: «Настроили машины на низкий уровень прижимной силы, что может хорошо сработать в гонке»

Вассер оценил шансы команды в предстоящей гонке.

Руководитель «Феррари» подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, поделившись мнением о выступлении конюшню и о ее перспективах в завтрашнем заезде.

«Да, в целом это была отличная квалификация для «Формулы-1» – результаты шести машин уместились в диапазон чуть-чуть больше 0,1 секунды. Мы, конечно, серьезно поплатились за эту 0,1 секунды, потому что, если я не ошибаюсь, до попадания на первый ряд стартовой решетки нам не хватило 0,02 секунды – и это очень досадно.

Хорошая новость в том, что мы все-таки находимся в этой группе лидеров, в то время как еще на прошлой неделе мы были в 0,7 – 0,8 секунды от поула и в гонке нам было нужно сильно отыгрываться. А сейчас мы наверху, и самое главное – что впереди ждет длинная гонка.

Когда речь идет об отставании в пару сотых секунды, о совсем мелких деталях – даже самая маленькая деталь может изменить результат. Вне всяких сомнений, в начале квалификации мы смотрелись лучше. Но потом температура немного упала и нам стало сложнее.

Мы настроили машины на низкий уровень прижимной силы, что может хорошо сработать в завтрашней гонке. Тем не менее, при таких настройках болидом становится сложнее управлять, гонщику легче допустить какую-то ошибку. Такова цена, которую мы заплатили. Тем не менее, в целом баланс обеих машин был неплохим.

Что касается износа шин, то в последних гонках нам удавалось удерживать ситуацию под контролем, и в гонках мы обычно смотрелись лучше, чем в квалификациях. В такой ситуации, как сейчас, важно иметь хорошие показатели максимальной скорости и демонстрировать стабильный темп. В этом смысле этап в Зандворте является хорошим примером. Мы были лучше наших соперников с точки зрения износа шин и я надеюсь, что то же самое мы увидим и завтра», – рассказал Вассер.

Топ-6 в 0,2 секунды, «Ред Булл» разгромлен, Норрис на поуле: быстрейшая квала «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: it.motorsport
Гран-при Италии
logoФеррари
logoФормула-1
logoФредерик Вассер
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Карлос Сайнс: «В квалификации были большие проблемы с работой передних шин»
сегодня, 17:40
Оскар Пиастри: «Из-за пары ошибок «Макларен» запросто мог бы оказаться на седьмом и восьмом месте»
1сегодня, 17:40
Макс Ферстаппен о шансах на победу в гонке: «В обычной ситуации – их нет»
4сегодня, 17:21
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» рассчитывал на 15-е место в квалификации. 11-е – звучит хорошо, но машина разочаровывала весь уик-энд»
5сегодня, 17:20
Гельмут Марко о проблемах «Ред Булл»: «Ньюи больше не вовлечен в гоночный процесс – это важный фактор»
8сегодня, 17:08
Серхио Перес: «В данный момент главной проблемой «Ред Булл» является нестыковка в балансе машины»
1сегодня, 17:01
Шарль Леклер нацелен на победу в Италии: «Нужно хорошо стартовать и зацепиться за DRS «Макларена»
1сегодня, 16:56
Джордж Расселл: «Надеюсь, «Макларен» стартует как обычно – если нет, уедет вдаль. Пиастри может создать задел для Норриса»
5сегодня, 16:34
Ландо Норрис о командной тактике: «В «Макларене» хотят сделать дубль, совместная работа – лучший способ для этого»
сегодня, 16:31
Шарль Леклер: «Потерял все в 1-м секторе из-за недостаточной поворачиваемости»
4сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото
Заключительный этап IDDC пройдет 31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв»
6 августа, 10:55Фото
Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на трассе Moscow Raceway 10 и 11 августа
5 августа, 13:11Фото
Четвертый этап Yuka Drive Fest пройдет в Самаре 18 августа
1 августа, 12:50
27 и 28 июля прошел Garage Fest 2024 на автодроме «Игора Драйв»
1 августа, 11:07Фото
Третий этап Российский серии гонок на выносливость в рамках фестиваля Garage Fest на автодроме «Игора Драйв» собрал рекордное количество участников
231 июля, 14:25Фото