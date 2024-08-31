Фредерик Вассер: «Настроили машины на низкий уровень прижимной силы, что может хорошо сработать в гонке»

Вассер оценил шансы команды в предстоящей гонке.

Руководитель «Феррари » подвел итоги квалификации к Гран-при Италии , поделившись мнением о выступлении конюшню и о ее перспективах в завтрашнем заезде.

«Да, в целом это была отличная квалификация для «Формулы-1» – результаты шести машин уместились в диапазон чуть-чуть больше 0,1 секунды. Мы, конечно, серьезно поплатились за эту 0,1 секунды, потому что, если я не ошибаюсь, до попадания на первый ряд стартовой решетки нам не хватило 0,02 секунды – и это очень досадно.

Хорошая новость в том, что мы все-таки находимся в этой группе лидеров, в то время как еще на прошлой неделе мы были в 0,7 – 0,8 секунды от поула и в гонке нам было нужно сильно отыгрываться. А сейчас мы наверху, и самое главное – что впереди ждет длинная гонка.

Когда речь идет об отставании в пару сотых секунды, о совсем мелких деталях – даже самая маленькая деталь может изменить результат. Вне всяких сомнений, в начале квалификации мы смотрелись лучше. Но потом температура немного упала и нам стало сложнее.

Мы настроили машины на низкий уровень прижимной силы, что может хорошо сработать в завтрашней гонке. Тем не менее, при таких настройках болидом становится сложнее управлять, гонщику легче допустить какую-то ошибку. Такова цена, которую мы заплатили. Тем не менее, в целом баланс обеих машин был неплохим.

Что касается износа шин, то в последних гонках нам удавалось удерживать ситуацию под контролем, и в гонках мы обычно смотрелись лучше, чем в квалификациях. В такой ситуации, как сейчас, важно иметь хорошие показатели максимальной скорости и демонстрировать стабильный темп. В этом смысле этап в Зандворте является хорошим примером. Мы были лучше наших соперников с точки зрения износа шин и я надеюсь, что то же самое мы увидим и завтра», – рассказал Вассер .

Топ-6 в 0,2 секунды, «Ред Булл» разгромлен, Норрис на поуле: быстрейшая квала «Ф-1»