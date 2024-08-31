Карлос Сайнс: «В квалификации были большие проблемы с работой передних шин»

Сайнс оценил выступление в квалификации к Гран-при Италии .

Пилот «Феррари » признал, что на домашнем для команды этапе надеялся на большее, чем пятое место на стартовой решетке.

«Понятно, что пятое место в Монце – это не тот результат, который хотели видеть болельщики, да и мы с командой. Так что да, у команды четвертая и пятая позиция.

Возможно, мы ожидали добиться немного большего, но реальность такова, что борьба в пелотоне идет чрезвычайно плотная, и в сравнении с «Маклареном» нам не хватило всего 0,15 секунды. Сегодня все сложилось в их пользу, а не в нашу.

В квалификации, и в третьем сегменте в особенности, у меня были очень большие проблемы с работой передних покрышек. И хотя я проехал лучший первый сектор, на втором и третьем секторе у меня начались проблемы с работой передних шин. Из-за чего я не смог заставить машину проходить повороты так, как мне нравится. Была пара моментов, когда из-за сильной недостаточной поворачиваемости траекторию приходилось сильно корректировать.

Тем не менее, что есть – то есть. У нас пятая позиция на старте – и я думаю, что нас ждет открытая гонка, с борьбой. Мы еще можем отыграть позиции и сделаем все, что в наших силах, чтобы побороться за победу», – рассказал Сайнс .

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