Джордж Расселл: «Мерседес» быстр в Монце – Хэмилтон возглавил сессию. У меня не самая продуктивная пятница»
Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги пятницы перед Гран-при Италии.
Первую тренировку за рулем болида Расселла провел пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли, врезавшийся в барьеры. Джордж поучаствовал лишь в части второй сессии, поскольку машину восстанавливали.
«Во-первых, я рад, что Кими в порядке – это был сильный удар. Механики прекрасно сработали. Была вероятность, что ремонт серьезно задержится.
Выглядит так, что болид быстрый, Льюис [Хэмилтон] возглавил протокол. Я же провел всего три или четыре быстрых круга – не самая продуктивная пятница в моей жизни.
Ощущения в машине были нормальными. Немного странно: асфальт переложили, и, думаю, темп нарастает на каждом круге. Кажется, деградация шин пока низкая, однако это может измениться к воскресенью», – заявил Расселл.
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Гран-при Италии-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 14-й
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