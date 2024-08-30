Джордж Расселл: «Мерседес» быстр в Монце – Хэмилтон возглавил сессию. У меня не самая продуктивная пятница»

Расселл рассказал о практике, которую начал с опозданием из-за аварии Антонелли

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги пятницы перед Гран-при Италии.

Первую тренировку за рулем болида Расселла провел пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли , врезавшийся в барьеры. Джордж поучаствовал лишь в части второй сессии, поскольку машину восстанавливали.

«Во-первых, я рад, что Кими в порядке – это был сильный удар. Механики прекрасно сработали. Была вероятность, что ремонт серьезно задержится.

Выглядит так, что болид быстрый, Льюис [Хэмилтон] возглавил протокол. Я же провел всего три или четыре быстрых круга – не самая продуктивная пятница в моей жизни.

Ощущения в машине были нормальными. Немного странно: асфальт переложили, и, думаю, темп нарастает на каждом круге. Кажется, деградация шин пока низкая, однако это может измениться к воскресенью», – заявил Расселл.

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