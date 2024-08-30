«Заубер» предлагает Боттасу однолетний контракт – финн хочет минимум двухлетнее соглашение (Autosport)

Валттери Боттас может остаться в «Заубере ».

По информации Autosport, руководство команды предлагает Боттасу однолетний контракт. В то же время сам финн настаивает на контракте по схеме 1+1.

В одном из последних интервью Боттас заявлял, что не заинтересован только в многолетнем соглашении, которое подразумевает участие в сезоне-2026, когда в «Ф-1» начнет действовать новый технический регламент. В свою очередь «Заубер» в 2026 году сменит название на «Ауди », а команда получит заводской статус.

Отмечается, что если сторонам не удастся договориться, в «Заубере» могут рассмотреть вариант с приглашением чемпиона «Формулы-3» и пилота молодежной программы «Макларена» Габриэля Бортолето.

Валттери Боттас о шансах остаться в «Ф-1»: «Меня интересует только многолетний контракт»