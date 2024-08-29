Валттери Боттас о шансах остаться в «Ф-1»: «Меня интересует только многолетний контракт»

Боттас не намерен оставаться в «Заубере» всего на год.

По словам финна, он продолжает переговоры с «Заубер» – «Ауди » о новом контракте. При этом Валттери отметил, что соглашение на один сезон его не интересует, особенно учитывая не лучшие перспективы команды на следующий год:

«Мы продолжили обсуждения на этой неделе. Во вторник я побывал на базе, переговоры движутся вперед. Однако во время уик-энда в Монце мы никаких контрактов подписывать не будем. Мы здесь ради гонки – и нацелены на то, чтобы отыграться после трудного последнего Гран-при.

Что касается переговоров, то меня интересует только многолетний контракт. Потому что мне не интересен вариант с однолетним контрактом – ведь я понимаю, что следующий сезон, весьма вероятно, будет очень трудным [для «Заубера »]. И мне это не так интересно.

Главное для меня – быть частью долгосрочного проекта и иметь четкий план на несколько лет вперед. На данном этапе моей карьеры это очень важно».

Боттас признал, что у него достаточно мало шансов остаться в «Формуле-1», а также добавил, что в этом случае точно найдет себе место в другой гоночной серии:

«Да, такова жизнь. Разумеется, эта мысль приходила мне в голову, и я уже задавался вопросом – чем буду заниматься, если не выступать в «Формуле-1»? Но мне кажется, что пока об этом рано задумываться. Тем не менее, я всегда где-то гонялся. Я делаю это всю свою жизнь. Так что да, в этом случае [потери места в «Ф-1»] я точно не буду просто валяться на пляже».

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?