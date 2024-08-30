Антонелли затормозил на 30 м позже перед аварией на 45G, чем в первой попытке (The Race)
Пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли, заменявший Джорджа Расселла в первой тренировке перед Гран-при Италии, попал в серьезный инцидент в начале своей дебютной практики в «Формуле-1».
Как передает The Race, Антонелли активно атаковал, затормозив перед поворотом «Параболика» на 30 метров позже, чем в своей первой попытке. Это оказалось ключевой ошибкой – особенно в жарких условиях и на трассе, где недавно переложили асфальт.
По информации издания, Андреа Кими затормозил несколько позже, чем в итоге сделал Льюис Хэмилтон в своей быстрейшей попытке по итогам всей сессии. Скорость Антонелли на входе в поворот оказалась примерно на 20-30 км/ч больше, чем на первом быстром круге.
Перегрузка при ударе о барьеры составила 45G.
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