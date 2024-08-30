Тото Вольфф об аварии: «Антонелли еще очень молод, такие моменты будут происходить и в следующем году»

Вольфф поддержал Антонелли после аварии.

Исполнительный директор «Мерседеса» заявил, что инцидент в начале первой практики, закончившийся вылетом Антонелли с трассы, является неотъемлемой частью накопления опыта для молодого пилота:

«Он новичок, он еще очень молод. Мы готовы инвестировать в его будущее. И да, такие моменты будут случаться. И такое будет происходить и в следующем году. Но при этом будут и яркие, хорошие моменты.

И сегодня мы видели скорее проблему того, как нам его замедлить, чем как сделать быстрее, потому что то, что мы успели увидеть за полтора круга, было просто поразительно».

Вольфф также отметил, что авария Антонелли никак не повлияет на планы команды на 2025 год:

«Нет, никакого эффекта это не окажет. Как мне кажется, самое важное – приглашать гонщиков, основываясь на их способностях и таланте. И неудачная сессия свободных заездов – это не та причина, по которой вы будете принимать то или иное решение по гонщику».

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