  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Алекс Албон об обновлении трассы Гран-при Италии: «Мне кажется, что с этим изменениями «Монца» немного утратила свой характер»
2

Алекс Албон об обновлении трассы Гран-при Италии: «Мне кажется, что с этим изменениями «Монца» немного утратила свой характер»

Албон высказался об обновлении «Монцы».

Пилот «Уильямса» считает, что с изменениями трасса Гран-при Италии немного утратила свой особый стиль и характер.

В преддверии гонки этого гонка на всей трассе перестелили асфальт. Помимо этого, поребрики в некоторых поворотах были изменены, а в шиканах «Реттифильо» и «Роджа» покрытие в зонах безопасности заменено на гравий.

«Мне кажется, что с этим изменениями «Монца» немного утратила свой характер. Есть ощущение, что некоторые новые поребрики, установленные на трассе, стали более стандартными, обыденными.

У «Монцы» всегда был свой особый стиль. Да, на трассе много кочек и неровностей, но в этом нет ничего плохого. И поребрики у трассы тоже были уникальными.

Посмотрим, что вышло в итоге. Думаю, что в первой и второй практике пилоты будут заниматься исследованием обновленной трассы – в том числе поребриков, чтобы понять, насколько сильно их можно использовать, и можно ли вообще», – рассказал Албон.

«Гоночный Месси» вместо главного крэшера: шок-замена в аутсайдере «Ф-1»!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: RaceFans.net
Гран-при Италии
logoУильямс
logoФормула-1
Монца
logoАлександр Албон
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фернандо Алонсо: «Отсутствие возможности борьбы за самые высокие места немного разочаровывает»
6вчера, 18:12
Оскар Пиастри о борьбе с Норрисом: «По-прежнему буду приезжать на каждый Гран-при со стремлением выиграть»
1вчера, 17:37
«Я в этом сомневаюсь». Ферстаппен не верит в связь между уходом Ньюи и падением скорости «Ред Булл»
16вчера, 16:03
Льюис Хэмилтон об Антонелли: «В свое время то же самое для меня сделал «Макларен», и я думаю, что в итоге это неплохо сработало»
1вчера, 15:49
Шарль Леклер: «Монца» – не самая подходящая трасса для оценки работы новинок «Феррари»
2вчера, 15:14
Серхио Перес: «У «Ред Булл» есть все основания полагать, что трасса в Зандворте очень плохо подошла нашему болиду»
4вчера, 14:52
Льюис Хэмилтон о шансах Норриса на титул: «Ландо потребуется немного удачи – Ферстаппену достаточно финишировать вторым в каждой гонке»
11вчера, 14:26
Основная зона DRS на стартовой прямой в Монце будет на 100 метров длиннее
3вчера, 14:08
Сотрудники моторного подразделения «Альпин» проведут акцию протеста на Гран-при Италии
13вчера, 13:56
Ландо Норрис: «Макларен» не ожидает ту же скорость в Италии, что и в Нидерландах»
5вчера, 13:42
Ко всем новостям
Последние новости
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
вчера, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото
Заключительный этап IDDC пройдет 31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв»
6 августа, 10:55Фото
Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на трассе Moscow Raceway 10 и 11 августа
5 августа, 13:11Фото
Четвертый этап Yuka Drive Fest пройдет в Самаре 18 августа
1 августа, 12:50
27 и 28 июля прошел Garage Fest 2024 на автодроме «Игора Драйв»
1 августа, 11:07Фото
Третий этап Российский серии гонок на выносливость в рамках фестиваля Garage Fest на автодроме «Игора Драйв» собрал рекордное количество участников
231 июля, 14:25Фото