Алекс Албон об обновлении трассы Гран-при Италии: «Мне кажется, что с этим изменениями «Монца» немного утратила свой характер»
Албон высказался об обновлении «Монцы».
Пилот «Уильямса» считает, что с изменениями трасса Гран-при Италии немного утратила свой особый стиль и характер.
В преддверии гонки этого гонка на всей трассе перестелили асфальт. Помимо этого, поребрики в некоторых поворотах были изменены, а в шиканах «Реттифильо» и «Роджа» покрытие в зонах безопасности заменено на гравий.
«Мне кажется, что с этим изменениями «Монца» немного утратила свой характер. Есть ощущение, что некоторые новые поребрики, установленные на трассе, стали более стандартными, обыденными.
У «Монцы» всегда был свой особый стиль. Да, на трассе много кочек и неровностей, но в этом нет ничего плохого. И поребрики у трассы тоже были уникальными.
Посмотрим, что вышло в итоге. Думаю, что в первой и второй практике пилоты будут заниматься исследованием обновленной трассы – в том числе поребриков, чтобы понять, насколько сильно их можно использовать, и можно ли вообще», – рассказал Албон.
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