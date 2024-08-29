Льюис Хэмилтон об Антонелли: «В свое время то же самое для меня сделал «Макларен», и я думаю, что в итоге это неплохо сработало»
Хэмилтон высказался о грядущем переходе Антонелли в «Ф-1».
Пилот «Мерседеса», который в следующем году продолжит карьеру в «Феррари», уступит свое место в кокпите Андреа Кими Антонелли. Ожидается, что официальное объявление будет сделано по ходу гоночного уик-энда в Монце:
«Мы следили за ним в разных молодежных формульных сериях – что вполне естественно, ведь он пилот молодежной программы «Мерседеса». Думаю, мы в целом начинаем видеть все больше молодых пилотов. Притом, что мест в «Формуле-1» всего 20 штук, именно сейчас наступает время, когда в чемпионат пробивается все больше молодежи.
Что касается выбора команды дать шанс юниору вместо приглашения многоопытного гонщика с большим количеством гонок за плечами – ну, в свое время то же самое для меня сделал «Макларен», и я думаю, что в итоге это сработало очень неплохо».
Хэмилтон высказался и о разнице подходов – Антонелли сразу окажется за рулем болида топ-команды, в то время как в случае с Джорджем Расселлом в «Мерседесе» предпочли, чтобы британец провел несколько лет в «Уильямсе»:
«Он будет работать с лучшими специалистами в своем классе, учиться у людей, с которыми я проработал много лет. Да, на его плечи ляжет большой груз ответственности. Но, как я уже сказал, он окажется в прекрасном окружении, которое сможет поддержать его, помочь вырасти, проведет через все это. Хотя существуют и другие отличные варианты. Так что эти вопросы в любом случае вам лучше задавать Тото Вольффу».
Лоусон был первым выбором «Уильямса» на замену Сарджента, но «Ред Булл» заблокировал переход (Formu1a.uno)
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