Серхио Перес: «У «Ред Булл» есть все основания полагать, что трасса в Зандворте очень плохо подошла нашему болиду»

Перес объяснил поражение команды на Гран-при Нидерландов.

Пилот «Ред Булл » считает, что такое отставание по скорости от «Макларена » было обусловлено особенностями трассы и погодными условиями. И что на Гран-при Италии команда надеется добиться прогресса.

«Думаю, что выступление, которое они продемонстрировали в Зандворте, было очень и очень сильным. Наверное, это было вообще самое сильное выступление «Макларена» за какое-то время.

При этом у нас есть все основания полагать, что трасса в Зандворте, вероятно, очень плохо подошла нашему болиду – главным образом из-за погодных условий, сильного ветра и так далее. В том плане, что на нашу машину такие условия влияют сильнее.

Как мне кажется, главное – это то, что мы поняли, в чем заключаются проблемы нашей машины. Мы понимаем причины возникновения этих проблем. И вопрос лишь в том, как быстро мы сможем найти решения и реализовать их. Надеюсь, что в ближайших гонках, начиная с Монцы, мы начнем прогрессировать в этом направлении», – рассказал Перес .

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