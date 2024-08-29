Ландо Норрис: «Макларен» не ожидает ту же скорость в Италии, что и в Нидерландах»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что на Гран-при Италии команде будет труднее, чем в Нидерландах, где британец победил в доминирующем стиле.
«Мы упорно трудимся каждый уик-энд, и наша цель – догнать [«Ред Булл»] в обоих [чемпионатах]. Задача в Кубке конструкторов выглядит более выполнимой, чем в зачете пилотов, однако я делаю все возможное, команда делает все возможное, а это все, о чем можно просить.
Но эта гонка стала одной из худших для нас в прошлом году, поэтому мы не ожидаем, что будем так же хороши, как в прошлый уик-энд.
Я чувствую давление, но это моя задача – справиться с ним наилучшим образом. Мне просто нужно пилотировать, вот и все. Сражения за победы, сражение за чемпионство – если честно, для меня ощущения как в любой другой уик-энд.
Я по-прежнему нервничаю перед квалификацией, перед гонкой. В воскресенье трудно есть – настолько я переживаю.
Можно сказать, мне было слишком не все равно, когда я только начинал выступать. Но сейчас я нашел баланс и больше наслаждаюсь временем вне трассы. Я все еще люблю свою работу, иначе не находился бы тут», – отметил Ландо.
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