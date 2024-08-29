Андреа Стелла о 4-м месте Пиастри: «Существенный упущенный шанс»

«Макларен» мог подобраться ближе к «Ред Булл» в Зандворте, признал Стелла

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мыслями о неудачном старте Оскара Пиастри на Гран-при Нидерландов, из-за чего австралиец занял лишь четвертое место.

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«В конечном счете мы за это расплатились. Ведь, думаю, если бы Оскар не потерял позицию, гонка сложилось бы иначе. У Оскара был темп, чтобы опередить Макса [Ферстаппена]. Так что это существенный упущенный шанс.

В то же время мы относимся к этому как к любой другой возможности – неважно, речь о человеческом факторе, выступлении команды или работе болида. Надо проанализировать, рассмотреть и увидеть аспекты, которые в наших руках и которые мы должны улучшить», – заявил Стелла.

Менеджер также порассуждал о стартах, которые не первый раз становятся проблемой для «Макларена »:

«Старты – фундаментальный элемент гонок, и они столь же важны, как и скорость болида. Необходимо очень внимательно изучить детали и понять, почему соперники нас опережают.

Полагаю, статистически мы конкурентоспособны, если говорить о том, как пилоты срываются с места. Однако мы видим, что некоторые машины – Ферстаппена, к примеру – похоже, очень здорово себя проявляют на старте.

Если ты можешь подтвердить хорошую квалификацию хорошим стартом, это сильно облегчает жизнь. Безусловно, мы должны все изучить.

Как я уже говорил, есть вклад гонщика в том, как он срывается с места, как проводит процедуру, а также вклад команды, ведь некоторые аспекты под ее контролем. Нужно понять, как можно оптимизировать».

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