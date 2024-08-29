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Андреа Стелла о 4-м месте Пиастри: «Существенный упущенный шанс»

«Макларен» мог подобраться ближе к «Ред Булл» в Зандворте, признал Стелла

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мыслями о неудачном старте Оскара Пиастри на Гран-при Нидерландов, из-за чего австралиец занял лишь четвертое место.

Британская команда отстает от «Ред Булл» на 30 баллов.

«В конечном счете мы за это расплатились. Ведь, думаю, если бы Оскар не потерял позицию, гонка сложилось бы иначе. У Оскара был темп, чтобы опередить Макса [Ферстаппена]. Так что это существенный упущенный шанс.

В то же время мы относимся к этому как к любой другой возможности – неважно, речь о человеческом факторе, выступлении команды или работе болида. Надо проанализировать, рассмотреть и увидеть аспекты, которые в наших руках и которые мы должны улучшить», – заявил Стелла.

Менеджер также порассуждал о стартах, которые не первый раз становятся проблемой для «Макларена»:

«Старты – фундаментальный элемент гонок, и они столь же важны, как и скорость болида. Необходимо очень внимательно изучить детали и понять, почему соперники нас опережают.

Полагаю, статистически мы конкурентоспособны, если говорить о том, как пилоты срываются с места. Однако мы видим, что некоторые машины – Ферстаппена, к примеру – похоже, очень здорово себя проявляют на старте.

Если ты можешь подтвердить хорошую квалификацию хорошим стартом, это сильно облегчает жизнь. Безусловно, мы должны все изучить.

Как я уже говорил, есть вклад гонщика в том, как он срывается с места, как проводит процедуру, а также вклад команды, ведь некоторые аспекты под ее контролем. Нужно понять, как можно оптимизировать».

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Андреа Стелла: «Макларен» может повторить 9 побед подряд Феттеля в 2013-м»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Нидерландов
logoОскар Пиастри
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