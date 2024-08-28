Алекс Албон: «Для Сайнса переход в «Уильямс» будет вызовом»

Албон высказался о переходе Сайнса.

Пилот «Уильямса » признал, что испанцу придется пройти через период адаптации и привыкать к выступлениям за команду, которая по масштабу и размеру сильно уступает «Феррари », а также находится не так высоко в расстановке сил.

«Разумеется, сейчас мы не находимся на одном уровне [с «Ферарри»] ни по результатам, ни по структуре. «Уильямс» не находится на одном уровне с «Феррари». И мы видели это в том числе и в нынешнем сезоне – особенно это касается болидов, разницы между ними, проблем с задержкой в производстве деталей и так далее. Так что да, это будет для него вызовом. К тому же, он окажется в совсем другом окружении.

Главная задача для нас – убедиться в том, что мы исправим все эти недостатки. Мы не можем позволить себе провести еще один такой сезон, как нынешний, и в следующем году.

Потому что в следующем году нам нужно уделять большое внимание тому, чтобы обе машины выступали на высоком уровне, стараться зарабатывать очки в каждой гонки двумя машинами.

Это серьезный вызов и для нас, и для команды. И здорово, что Карлос к нам присоединился – и теперь нам нужно постараться суметь создать команду, которая будет регулярно бороться за очки», – рассказал Албон .

«Мерседес» и «Ред Булл» отвергли Сайнса – и тот ушел к аутсайдерам. Это продуманный шаг назад