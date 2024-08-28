Алекс Албон: «Для Сайнса переход в «Уильямс» будет вызовом»
Албон высказался о переходе Сайнса.
Пилот «Уильямса» признал, что испанцу придется пройти через период адаптации и привыкать к выступлениям за команду, которая по масштабу и размеру сильно уступает «Феррари», а также находится не так высоко в расстановке сил.
«Разумеется, сейчас мы не находимся на одном уровне [с «Ферарри»] ни по результатам, ни по структуре. «Уильямс» не находится на одном уровне с «Феррари». И мы видели это в том числе и в нынешнем сезоне – особенно это касается болидов, разницы между ними, проблем с задержкой в производстве деталей и так далее. Так что да, это будет для него вызовом. К тому же, он окажется в совсем другом окружении.
Главная задача для нас – убедиться в том, что мы исправим все эти недостатки. Мы не можем позволить себе провести еще один такой сезон, как нынешний, и в следующем году.
Потому что в следующем году нам нужно уделять большое внимание тому, чтобы обе машины выступали на высоком уровне, стараться зарабатывать очки в каждой гонки двумя машинами.
Это серьезный вызов и для нас, и для команды. И здорово, что Карлос к нам присоединился – и теперь нам нужно постараться суметь создать команду, которая будет регулярно бороться за очки», – рассказал Албон.
«Мерседес» и «Ред Булл» отвергли Сайнса – и тот ушел к аутсайдерам. Это продуманный шаг назад
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий