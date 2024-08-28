На Гран-при Италии ожидаются очень жаркие погодные условия
Гран-при Италии пройдет в жару.
Согласно предварительному прогнозу, по ходу гоночного уик-энда дневная температура будет находиться на отметке 32-34 градуса.
При этом, в условиях полностью солнечной погоды и высоких температур, покрытие трассы, по ожиданиям, может прогреться до 60 градусов. Что должно заметно повысить уровень износа покрышек.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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