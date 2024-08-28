Карлос Сайнс: «Будем надеяться, что последние обновления «Феррари» устранят проблемы с подпрыгиванием болида»

Сайнс надеется на устранение проблем с болидом.

Пилот «Феррари » признал, что эффект подпрыгивания машины, который вернулся после обновлений машины, внедренных незадолго до летнего перерыва в чемпионате, мешает команде бороться за самые высокие места.

И что команде удастся исправить ситуацию в самое ближайшее время.

«Надеюсь, что как только мы во всем разберемся и точно определим причину возникновения эффекта подпрыгивания болида, ситуация исправится. Пока в этом отношении мы находимся на шаг позади конкурентов.

Будем надеяться, что новое днище и последние обновления, которые будут скоро готовы, устранят эти проблемы. После чего мы сможем сосредоточиться на том, чтобы повысить уровень прижимной силы болида», – рассказал Сайнс .

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