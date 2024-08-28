Карлос Сайнс: «Будем надеяться, что последние обновления «Феррари» устранят проблемы с подпрыгиванием болида»
Сайнс надеется на устранение проблем с болидом.
Пилот «Феррари» признал, что эффект подпрыгивания машины, который вернулся после обновлений машины, внедренных незадолго до летнего перерыва в чемпионате, мешает команде бороться за самые высокие места.
И что команде удастся исправить ситуацию в самое ближайшее время.
«Надеюсь, что как только мы во всем разберемся и точно определим причину возникновения эффекта подпрыгивания болида, ситуация исправится. Пока в этом отношении мы находимся на шаг позади конкурентов.
Будем надеяться, что новое днище и последние обновления, которые будут скоро готовы, устранят эти проблемы. После чего мы сможем сосредоточиться на том, чтобы повысить уровень прижимной силы болида», – рассказал Сайнс.
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