Леклер опередил Норриса и Ферстаппена в рейтинге лучших гонщиков Гран-при Нидерландов по версии The Race

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин РБ Авто

Журналисты посчитали, что Леклер выступил в Зандворте лучше Норриса и Ферстаппена.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Нидерландов.

После каждого этапа «Формулы-1» эксперт Эдд Стро распределяет спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Победитель Гран-при Ландо Норрис из «Макларена» занял вторую строчку, уступив пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру. Еще один призер – лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен – расположился на третьем месте, топ-5 замкнули Пьер ГаслиАльпин») и Алекс Албон («Уильямс»).

Относительно удачно выходные сложились для пилота «Ред Булл» Серхио Переса, который попал в десятку и опередил в рейтинге соперника из «Макларена» Оскара Пиастри.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Нидерландов (The Race)

1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Пьер Гасли («Альпин»)
5. Алекс Албон («Уильямс»)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
7. Карлос Сайнс («Феррари»)
8. Джордж Расселл («Мерседес»)
9. Серхио Перес («Ред Булл»)
10. Оскар Пиастри («Макларен»)
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Юки Цунода («РБ»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Валттери Боттас («Заубер»)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 

Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По Леклеру - абсолютно справедливо
+8
-2
+6
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
вот я понять тебя не могу. Вроде пол в профиле женский, а говоришь как мужчина (поставил)
+7
-1
+6
Ответ Vadimlive
Жаль, что официальное голосование болельщиков за Driver of the Day сильно менее объективное
Все рейтинги субъективны, особенно голосованием. Есть победитель, остальное от лукавого.
+6
0
+6
И лучшего пилота ГП должен был получить.
+4
-2
+2
Ответ Лев Соловьёв
вот я понять тебя не могу. Вроде пол в профиле женский, а говоришь как мужчина (поставил)
Гендерный нейтралитет сохраняет
+2
0
+2
Какой-то очень странный рейтинг

Чжоу выше Кевина - это странно. Чжоу всю гонку плелся последним. Магнуссен же после странной квалификации (единственный из пелетона, кто в Q2 был лишь с одной попыткой), как будто команда его слишком поздно выпустила из боксов, и старта с пит-лейн, ехал нормально. Сделал нормальный отрыв Халку

Почему Чжоу выше мне неясно. Да и глобально непонятно, почему Чжоу вообще не последний. Сержант хоть и убил машину в практике, зато в гонке выглядел нормально. Смог сдержать Магнуссена и Цуноду, что для него является хорошим моментом

К слову про Цуноду. Он то почему так высоко. Он в гонке долгую часть времени пробыл где-то в конце. Да и Сержанта обогнать не смог. 13 место - это слишком высокий результат

С Халком я не могу понять. Ну не попал человек в Q3 и в очки. Но по результату он лучший из пилотов второй группы после Гасли. Почему он 16?

Албона вновь завысили. Ну да, хорошая квалификация, после которой его дисквалифицировали. В гонке выглядел примерно как Хюлькенберг. Но почему-то Халк 16, а Албон 5

Хочется уже увидеть в следующем году, какой уровень Албона. А то уж слишком преподносят его результаты
+2
-1
+1
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Чела просто впервые за несколько гонок не подставили по тактике, никакого героизма в гонке продемонстрировано не было :)
Ну, он пол гонки на более старых шинах отвозил на хвосте Пивастри (да, щегол в темп не умеет все еще, но тем не менее)

А вообще, так можно к любому из лидеров придраться
В чем смысл 1 места Норриса?
Мистер косяк в каждой гонке всрал старт, дальше его космолет вывез на 1 место, спасибо инженерам, его заслуга невелика. Будь у Макса болид ближе по темпу, этот косяк стоил бы ему победы
+5
-4
+1
Сайнс тоже классную гонку провел, должен быть выше на самом деле. По сути, он бы чисто по темпу до Рассела бы доехал, если бы мерс не придумал непонятно что
+1
-1
0
Эдд Стро просто вообще не парится. Тупо ставит булку первым во всех рейтингах. Бабло не пахнет, да Эдд? ))
+1
-1
0
Ответ Vadimlive
По Леклеру - абсолютно справедливо
Жаль, что официальное голосование болельщиков за Driver of the Day сильно менее объективное
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий