Леклер опередил Норриса и Ферстаппена в рейтинге лучших гонщиков Гран-при Нидерландов по версии The Race
Журналисты посчитали, что Леклер выступил в Зандворте лучше Норриса и Ферстаппена.
Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Нидерландов.
После каждого этапа «Формулы-1» эксперт Эдд Стро распределяет спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.
Победитель Гран-при Ландо Норрис из «Макларена» занял вторую строчку, уступив пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру. Еще один призер – лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен – расположился на третьем месте, топ-5 замкнули Пьер Гасли («Альпин») и Алекс Албон («Уильямс»).
Относительно удачно выходные сложились для пилота «Ред Булл» Серхио Переса, который попал в десятку и опередил в рейтинге соперника из «Макларена» Оскара Пиастри.
Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Нидерландов (The Race)
Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов
Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?
Чжоу выше Кевина - это странно. Чжоу всю гонку плелся последним. Магнуссен же после странной квалификации (единственный из пелетона, кто в Q2 был лишь с одной попыткой), как будто команда его слишком поздно выпустила из боксов, и старта с пит-лейн, ехал нормально. Сделал нормальный отрыв Халку
Почему Чжоу выше мне неясно. Да и глобально непонятно, почему Чжоу вообще не последний. Сержант хоть и убил машину в практике, зато в гонке выглядел нормально. Смог сдержать Магнуссена и Цуноду, что для него является хорошим моментом
К слову про Цуноду. Он то почему так высоко. Он в гонке долгую часть времени пробыл где-то в конце. Да и Сержанта обогнать не смог. 13 место - это слишком высокий результат
С Халком я не могу понять. Ну не попал человек в Q3 и в очки. Но по результату он лучший из пилотов второй группы после Гасли. Почему он 16?
Албона вновь завысили. Ну да, хорошая квалификация, после которой его дисквалифицировали. В гонке выглядел примерно как Хюлькенберг. Но почему-то Халк 16, а Албон 5
Хочется уже увидеть в следующем году, какой уровень Албона. А то уж слишком преподносят его результаты
А вообще, так можно к любому из лидеров придраться
В чем смысл 1 места Норриса?
Мистер косяк в каждой гонке всрал старт, дальше его космолет вывез на 1 место, спасибо инженерам, его заслуга невелика. Будь у Макса болид ближе по темпу, этот косяк стоил бы ему победы