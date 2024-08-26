Леклер опередил Норриса и Ферстаппена в рейтинге лучших гонщиков Гран-при Нидерландов по версии The Race

Журналисты посчитали, что Леклер выступил в Зандворте лучше Норриса и Ферстаппена.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Нидерландов.

После каждого этапа «Формулы-1» эксперт Эдд Стро распределяет спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Победитель Гран-при Ландо Норрис из «Макларена» занял вторую строчку, уступив пилоту « » Шарлю Леклеру. Еще один призер – лидер «Ред Булл» – расположился на третьем месте, топ-5 замкнули (« ») и («Уильямс»).

Относительно удачно выходные сложились для пилота «Ред Булл» Серхио Переса, который попал в десятку и опередил в рейтинге соперника из «Макларена» Оскара Пиастри.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Нидерландов (The Race)

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Пьер Гасли («Альпин»)

5. Алекс Албон («Уильямс»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Карлос Сайнс («Феррари»)

8. Джордж Расселл («Мерседес»)

9. Серхио Перес («Ред Булл»)

10. Оскар Пиастри («Макларен»)

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Юки Цунода («РБ»)

14. Даниэль Риккардо («РБ»)

15. Валттери Боттас («Заубер»)

16. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?