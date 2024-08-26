Тото Вольфф: «Норрис уничтожил соперников в Нидерландах, но Ферстаппен все еще контролирует чемпионат»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Вольфф оценил расклады в «Ф-1» после победы Норриса.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признался, что впечатлен скоростью пилота «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов.

По мнению Тото, у «Макларена» хорошие шансы на Кубок конструкторов, однако гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опережающий Норриса на 70 баллов, по-прежнему является явным фаворитом в личном зачете.

«Я считаю, «Макларен» уже доказал, что может идеально работать с обновлениями, как это было в Австрии в прошлом году. [Гонка] очень впечатлила. [Норрис] фактически уничтожил всех соперников быстрейшим кругом в конце – на шинах, которые проехали 42 круга, и с 20-секундным отрывом.

Так что, на мой взгляд, вопрос с чемпионатом, с Кубком конструкторов, полностью открыт, и для «Формулы-1» это плюс.

Что касается чемпионата пилотов, то, думаю, Макс все еще контролирует ситуацию в определенной степени. Но будет интересно понаблюдать, сменится ли власть, и насколько мы сможем в этом участвовать. Ведь в последних гонках получалось [сражаться] – где мы бы оказались [в Зандворте], если бы болид был более-менее нормальным?

Вряд ли бы мы обыграли Норриса, однако, возможно, расположились бы на более захватывающих позициях», – сказал Вольфф.

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3 комментария
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Если РБ не подвезут какую то мегаобнову, то КК от них уйдет даже если вместо Переса сейчас посадить топ пилота. Так что реально его смысла менять уже нет.
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Не Норрис, а Макларен. Боже мой, я прекрасно помню как полтора года назад Норрис посасывал бибу где-то в конце пелетона около Сарджента, пока Макларену ряд хороших обновлений не завезли, ничего особенного он из себя не представляет, самый обыкновенный, средний гонщик в Ф1.
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