Тото Вольфф: «Норрис уничтожил соперников в Нидерландах, но Ферстаппен все еще контролирует чемпионат»

Вольфф оценил расклады в «Ф-1» после победы Норриса.

Исполнительный директор « » признался, что впечатлен скоростью пилота « » на Гран-при Нидерландов.

По мнению Тото, у «Макларена» хорошие шансы на Кубок конструкторов, однако гонщик « » Макс Ферстаппен, опережающий Норриса на 70 баллов, по-прежнему является явным фаворитом в личном зачете.

«Я считаю, «Макларен» уже доказал, что может идеально работать с обновлениями, как это было в Австрии в прошлом году. [Гонка] очень впечатлила. [Норрис] фактически уничтожил всех соперников быстрейшим кругом в конце – на шинах, которые проехали 42 круга, и с 20-секундным отрывом.

Так что, на мой взгляд, вопрос с чемпионатом, с Кубком конструкторов, полностью открыт, и для «Формулы-1» это плюс.

Что касается чемпионата пилотов, то, думаю, Макс все еще контролирует ситуацию в определенной степени. Но будет интересно понаблюдать, сменится ли власть, и насколько мы сможем в этом участвовать. Ведь в последних гонках получалось [сражаться] – где мы бы оказались [в Зандворте], если бы болид был более-менее нормальным?

Вряд ли бы мы обыграли Норриса, однако, возможно, расположились бы на более захватывающих позициях», – сказал Вольфф.

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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Нидерландов-2024