Джордж Расселл о седьмом месте: «Не совсем понимаю, что произошло»

Теги Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Нидерландов Авто

Расселл подвел итоги гонки в Зандворте.

Пилот «Мерседеса» не понимает, почему опустился с четвертого места на седьмое на Гран-при Нидерландов.

«Честно говоря, я не совсем понимаю, что произошло. Мы были медленными на всех трех комплектах шин, и нас отбросило назад.

Странно, как нам удалось квалифицироваться на четвертом месте, как мы держались позади трех машин и впереди «Феррари», а затем все это испарилось.

Было чувство, словно не хватало сцепления, будто я ехал по льду. Мы явно где-то ошиблись, но я недоумеваю где», – сказал Расселл.  

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

8 комментариев
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Ещё одни недоумевают. В Феррари только со знаком плюс, а тут наоборот
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Ответ grag68
4 десятых чтоль выигрывал на прямых у хэма а потом удивляется, что ездил по льду))
Да 4 десятых, я увидел ещё в квале это, думал может дрс не работала, потом стало понятно что дело в настройках, Рассел слишком мало прижима поставил видимо, Хэм слишком много, сегодня Хэм убрал часть прижима с переднего крыла, в целом Рассел сегодня быстро резину ушатывал хотя ехал впереди в чистом воздухе.
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Стартовал считай на 9 позиций выше Хэма и финишировали рядом. Как обычно у Рассела ниочем гоночный темп
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4 десятых чтоль выигрывал на прямых у хэма а потом удивляется, что ездил по льду))
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сама гонка довольно скучна была-Леклер молодец
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