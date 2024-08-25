Джордж Расселл о седьмом месте: «Не совсем понимаю, что произошло»
Расселл подвел итоги гонки в Зандворте.
Пилот «Мерседеса» не понимает, почему опустился с четвертого места на седьмое на Гран-при Нидерландов.
«Честно говоря, я не совсем понимаю, что произошло. Мы были медленными на всех трех комплектах шин, и нас отбросило назад.
Странно, как нам удалось квалифицироваться на четвертом месте, как мы держались позади трех машин и впереди «Феррари», а затем все это испарилось.
Было чувство, словно не хватало сцепления, будто я ехал по льду. Мы явно где-то ошиблись, но я недоумеваю где», – сказал Расселл.
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