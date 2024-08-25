Джордж Расселл о седьмом месте: «Не совсем понимаю, что произошло»

Расселл подвел итоги гонки в Зандворте.

Пилот « » не понимает, почему опустился с четвертого места на седьмое на Гран-при Нидерландов.

«Честно говоря, я не совсем понимаю, что произошло. Мы были медленными на всех трех комплектах шин, и нас отбросило назад.

Странно, как нам удалось квалифицироваться на четвертом месте, как мы держались позади трех машин и впереди «Феррари», а затем все это испарилось.

Было чувство, словно не хватало сцепления, будто я ехал по льду. Мы явно где-то ошиблись, но я недоумеваю где», – сказал .

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й