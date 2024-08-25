Логан Сарджент об аварии: «Огромный удар с психологической точки зрения»

Теги Уильямс Формула-1 Гран-при Нидерландов Логан Сарджент Авто

Сарджент рассказал, как перенес столкновение и пожар в практике.

Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент признал, что серьезная авария в тренировке перед Гран-при Нидерландов оказала сильное воздействие на его настрой.

«Я чувствую себя нормально, немного болит, но я в порядке. С психологической точки зрения, конечно, это огромный удар.

Случилось именно то, что, как я считал, случилось. Я просто коснулся поребрика и не хотел слишком быстро возвращать машину, чтобы избежать того, что в итоге произошло. Но в тот момент, когда я коснулся травы, все было кончено. Надо было сместиться до травы.

Что есть, то есть. Надо смириться. Это моя ошибка, я ее признаю. Маленькая ошибка с большими последствиями. Главное, что я в порядке, и болид можно починить. Разумеется, мы оказались в невыгодном положении, но посмотрим – кто знает, что может случиться [в гонке]», – сообщил Сарджент.

Болид Сарджента загорелся после серьезной аварии в 3-й практике в Нидерландах

«Уильямс» рассматривает замену Сарджента после Гран-при Нидерландов – вероятно, на Мика Шумахера (AMuS)

5 комментариев
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Что поделаешь,не готов оказался к тем скоростям и условиям Формулы -1.Значит уступишь место другому.Это жизнь.
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И с кинетической точки зрения тоже огромный удар.
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Какой кошмар, что же теперь будет? Будешь занимать в гонках не 20-е место, а 20-е?
+5
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+2
Ответ Великий Алонсо
Какой кошмар, что же теперь будет? Будешь занимать в гонках не 20-е место, а 20-е?
Ну авария жутковато выглядела, надо признать
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