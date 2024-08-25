Гельмут Марко: «Ферстаппену приходится упорно трудиться – машина «Ред Булл» не так хороша, как «Макларен»
Марко заявил о борьбе Ферстаппена с превосходящим по скорости «Маклареном».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил силу своей команды в сравнении с «Маклареном» и высказался о старте Макса Ферстаппена со второй позиции на Гран-при Нидерландов.
«У него еще были два момента на [квалификационном] круге – в противном случае отставание от Ландо [Норриса] оказалось бы меньше. «Макларен» силен везде. Команда понимает, как улучшать болид, не создавая проблем. Такое нельзя сказать про нас в данный момент.
Требуется время. Максу приходится упорно трудиться – наша машина не так хороша, как «Макларен». Однако изменения, которые мы внесли перед квалификацией, помогли», – отметил австриец.
Макс Ферстаппен: «По ходу всей квалификации «Ред Булл» не хватало темпа. Рад попаданию на первый ряд стартовой решетки»