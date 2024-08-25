Гельмут Марко: «Ферстаппену приходится упорно трудиться – машина «Ред Булл» не так хороша, как «Макларен»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Марко заявил о борьбе Ферстаппена с превосходящим по скорости «Маклареном».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил силу своей команды в сравнении с «Маклареном» и высказался о старте Макса Ферстаппена со второй позиции на Гран-при Нидерландов.

«У него еще были два момента на [квалификационном] круге – в противном случае отставание от Ландо [Норриса] оказалось бы меньше. «Макларен» силен везде. Команда понимает, как улучшать болид, не создавая проблем. Такое нельзя сказать про нас в данный момент.

Требуется время. Максу приходится упорно трудиться – наша машина не так хороша, как «Макларен». Однако изменения, которые мы внесли перед квалификацией, помогли», – отметил австриец.

Макс Ферстаппен: «По ходу всей квалификации «Ред Булл» не хватало темпа. Рад попаданию на первый ряд стартовой решетки»

7 комментариев
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Мне кажется или Гельмут щас случайно признал, что раньше Максу особо не нужно было трудиться чтобы побеждать?)
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Превозмогает небось?
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в смысле машина?ты ж говорил что все дело в скилле максика?
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Сделайте уже отверстия в днище, чтобы он мог ногами себе помогать.
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Ответ NastyNay
Мне кажется или Гельмут щас случайно признал, что раньше Максу особо не нужно было трудиться чтобы побеждать?)
Раньше просто трудился, а сейчас превозмогает! Штука ли, на одной из самых слабых машин, такие результаты
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Ответ Incendier Deafening
А может машины равны? Просто Макс как пилот слабенький?))
может и слабенький, только остальный вообще днари. Люську этот слабенький пилот, опустил на +- равных машинах
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