Гельмут Марко: «Ферстаппену приходится упорно трудиться – машина «Ред Булл» не так хороша, как «Макларен»

Марко заявил о борьбе Ферстаппена с превосходящим по скорости «Маклареном».

Советник «Ред Булл» оценил силу своей команды в сравнении с « » и высказался о старте со второй позиции на .

«У него еще были два момента на [квалификационном] круге – в противном случае отставание от [Норриса] оказалось бы меньше. «Макларен» силен везде. Команда понимает, как улучшать болид, не создавая проблем. Такое нельзя сказать про нас в данный момент.

Требуется время. Максу приходится упорно трудиться – наша машина не так хороша, как «Макларен». Однако изменения, которые мы внесли перед квалификацией, помогли», – отметил австриец.

Макс Ферстаппен: «По ходу всей квалификации «Ред Булл» не хватало темпа. Рад попаданию на первый ряд стартовой решетки»