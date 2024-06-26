Ферстаппен, Норрис и Хэмилтон – в тройке лучших пилотов Гран-при Испании по версии экспертов сайта «Ф-1»
Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Испании.
По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.
За этап в Барселоне Макс Ферстаппен («Ред Булл») получил 9,6 балла, Ландо Норрис («Макларен») стал вторым с результатом в 9,0 балла, а тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон («Мерседес») с оценкой 8,8 балла.
Рейтинг пилотов на Гран-при Испании по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6
2. Ландо Норрис («Макларен») – 9,0
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,8
4. Пьер Гасли («Альпин») – 8,2
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,0
6. Эстебан Окон («Альпин») – 7,6
7. Шарль Леклер («Феррари») – 7,2
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 7,0
9. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 6,4
10. Карлос Сайнс («Феррари») – 6,2
В общем зачете рейтинга Ферстаппен упрочил свое лидерство, а Льюис Хэмилтон пробился в топ-10.
«Макларен» так полетел, что уже котируется как лучший в «Ф-1». Грядет титульный бой с Ферстаппеном?