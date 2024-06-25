Валттери Боттас: «Есть засекреченная дата, которая решит некоторые вещи на рынке гонщиков»
Боттас готов к близкой развязке в борьбе за кокпиты в «Ф-1».
После финиша Гран-при Испании гонщик «Заубера» Валттери Боттас сообщил, что в ближайшее время команды определятся с составами на сезон-2025.
«Я готов к следующей неделе. Есть одна определенная дата, оказывается, которая решит некоторые вещи. Так что жду с нетерпением.
Какая дата? Не могу сказать. Она засекречена», – заявил Валттери.
Финн пока не обеспечил свое будущее и рассчитывает, что не останется без кокпита:
«Есть 50-процентный шанс, что я узнаю [на неделе перед Гран-при Австрии] – может, узнаю, может, нет. Но, полагаю, после этого все начнет развиваться очень быстро.
Всегда существуют сомнения, если ты еще не подписал контракт. Я должен быть [в «Формуле-1»], это мое место, так что посмотрим».
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