Валттери Боттас: «Есть засекреченная дата, которая решит некоторые вещи на рынке гонщиков»

Боттас готов к близкой развязке в борьбе за кокпиты в «Ф-1».

После финиша гонщик « » Валттери Боттас сообщил, что в ближайшее время команды определятся с составами на сезон-2025.

«Я готов к следующей неделе. Есть одна определенная дата, оказывается, которая решит некоторые вещи. Так что жду с нетерпением.

Какая дата? Не могу сказать. Она засекречена», – заявил Валттери.

Финн пока не обеспечил свое будущее и рассчитывает, что не останется без кокпита:

«Есть 50-процентный шанс, что я узнаю [на неделе перед ] – может, узнаю, может, нет. Но, полагаю, после этого все начнет развиваться очень быстро.

Всегда существуют сомнения, если ты еще не подписал контракт. Я должен быть [в «Формуле-1»], это мое место, так что посмотрим».

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