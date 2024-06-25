Валттери Боттас: «Есть засекреченная дата, которая решит некоторые вещи на рынке гонщиков»

Теги возможные переходы Гран-при Испании Заубер Формула-1 Гран-при Австрии Валттери Боттас Авто

Боттас готов к близкой развязке в борьбе за кокпиты в «Ф-1».

После финиша Гран-при Испании гонщик «Заубера» Валттери Боттас сообщил, что в ближайшее время команды определятся с составами на сезон-2025.

«Я готов к следующей неделе. Есть одна определенная дата, оказывается, которая решит некоторые вещи. Так что жду с нетерпением.

Какая дата? Не могу сказать. Она засекречена», – заявил Валттери.

Финн пока не обеспечил свое будущее и рассчитывает, что не останется без кокпита:

«Есть 50-процентный шанс, что я узнаю [на неделе перед Гран-при Австрии] – может, узнаю, может, нет. Но, полагаю, после этого все начнет развиваться очень быстро.

Всегда существуют сомнения, если ты еще не подписал контракт. Я должен быть [в «Формуле-1»], это мое место, так что посмотрим».

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5 комментариев
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Бесполезный актив аля Рик, только менее громогласный. Пора на выход Ботя.
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Ответ Великий Алонсо
Боттас нормальный гонщик для команд аутсайдеров-середнячков. Пусть остаётся.
Согласен. По результатам на уровне Алонсо-Стролл, на болиде еще слабее.
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Что там за дата, интересно… Все зависит от Сайнса. Если у него действительно есть предложение от Альпин, то наверняка он его примет, причём сделает это скоро. После этого поймём, что с остальными
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