Андреа Стелла о поражении Норриса в борьбе за победу: «Мы потеряли слишком много времени позади Расселла»
Стелла назвал главные причины поражения «Макларена» на Гран-при Испании.
Руководитель британской команды отметил, что Норрис вполне мог бы победить даже после неудачного старта, если бы потерял не так много времени позади Джорджа Расселла.
«На самом деле я очень ценю разумный подход Ландо к работе, когда нам было нужно просто держаться подальше от неприятностей. Мы знали, что в итоге наша гонка сложится хорошо.
Просто в итоге мы потеряли слишком много времени позади Джорджа Расселла. Так что я бы сказал, что двумя решающими факторами стали потеря двух позиций на старте, а также время, потерянное позади Расселла.
Если бы на старте мы оказались позади Ферстаппена, то шансы разыграть свои карты, как мне кажется, были бы довольно высоки», – рассказал Стелла.
Что случилось на Гран-при Испании: Расселл украл старт и схватил от «Мерса», лидеры менялись обгонами, Норрис рвал пелотон
Но темп все таки был хорош как минимум на уровне РБ, исход решили ранние обгоны Макса и другие мелкие детали