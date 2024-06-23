Андреа Стелла о поражении Норриса в борьбе за победу: «Мы потеряли слишком много времени позади Расселла»

Стелла назвал главные причины поражения « » на Гран-при Испании.

Руководитель британской команды отметил, что Норрис вполне мог бы победить даже после неудачного старта, если бы потерял не так много времени позади Джорджа Расселла.

«На самом деле я очень ценю разумный подход к работе, когда нам было нужно просто держаться подальше от неприятностей. Мы знали, что в итоге наша гонка сложится хорошо.

Просто в итоге мы потеряли слишком много времени позади . Так что я бы сказал, что двумя решающими факторами стали потеря двух позиций на старте, а также время, потерянное позади Расселла.

Если бы на старте мы оказались позади Ферстаппена, то шансы разыграть свои карты, как мне кажется, были бы довольно высоки», – рассказал .

Что случилось на Гран-при Испании: Расселл украл старт и схватил от «Мерса», лидеры менялись обгонами, Норрис рвал пелотон