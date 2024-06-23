Андреа Стелла о поражении Норриса в борьбе за победу: «Мы потеряли слишком много времени позади Расселла»

Теги Гран-при Испании Макларен Формула-1 Мерседес Андреа Стелла Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Стелла назвал главные причины поражения «Макларена» на Гран-при Испании.

Руководитель британской команды отметил, что Норрис вполне мог бы победить даже после неудачного старта, если бы потерял не так много времени позади Джорджа Расселла.

«На самом деле я очень ценю разумный подход Ландо к работе, когда нам было нужно просто держаться подальше от неприятностей. Мы знали, что в итоге наша гонка сложится хорошо.

Просто в итоге мы потеряли слишком много времени позади Джорджа Расселла. Так что я бы сказал, что двумя решающими факторами стали потеря двух позиций на старте, а также время, потерянное позади Расселла.

Если бы на старте мы оказались позади Ферстаппена, то шансы разыграть свои карты, как мне кажется, были бы довольно высоки», – рассказал Стелла.

Что случилось на Гран-при Испании: Расселл украл старт и схватил от «Мерса», лидеры менялись обгонами, Норрис рвал пелотон

5 комментариев
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Просто стратегия с поздними питстопами не сработала а когда это поняли уже было поздно, плюс ещё на втором пите 8 десятых относительно пита РБ проиграли.
Но темп все таки был хорош как минимум на уровне РБ, исход решили ранние обгоны Макса и другие мелкие детали
+5
-2
+3
Ответ GODZILLA
Просто стратегия с поздними питстопами не сработала а когда это поняли уже было поздно, плюс ещё на втором пите 8 десятых относительно пита РБ проиграли. Но темп все таки был хорош как минимум на уровне РБ, исход решили ранние обгоны Макса и другие мелкие детали
Все началось с проигранного старта, а после им надо уже что то было придумывать, чтобы отыграться. Андеркат не могли слишком большое отставание вот и попробовали затянуть отрезок
+4
-1
+3
Ответ GODZILLA
Просто стратегия с поздними питстопами не сработала а когда это поняли уже было поздно, плюс ещё на втором пите 8 десятых относительно пита РБ проиграли. Но темп все таки был хорош как минимум на уровне РБ, исход решили ранние обгоны Макса и другие мелкие детали
Я не понимаю, что могли сделать со стратегией после проигранного старта. В этих обстоятельствах все более-менее правильно сделали, но Макса было уже не достать
+2
0
+2
Ответ RusSt
Все началось с проигранного старта, а после им надо уже что то было придумывать, чтобы отыграться. Андеркат не могли слишком большое отставание вот и попробовали затянуть отрезок
Макс тоже проиграл старт Расселу, но он не стал ждать пит-стопа чтобы обогнать его. Что мешало Норрису обогнать Рассела и сесть на хвост Максу?
+2
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+2
Надо пит-стопы тренировать и перестать доверять Норрису определять стратегию
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