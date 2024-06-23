Зак Браун: «Поул на трассе второй категории для «Макларена» воодушевляет»

В «Макларене» сообщили, что Норрис взял поул на неудобном треке.

Исполнительный директор « » рассказал о значении поул-позиции к Гран-при Испании для команды.

«Обычно мы любим быстрые автодромы. Если пройтись по календарю и разделить трассы на первую и вторую категории, то эта скорее окажется во второй. Так что, конечно, результат очень воодушевляет.

Все мужчины и женщины в «Макларене» фантастически себя проявили – и на базе, и здесь, на треке. Сейчас у нас очень хороший болид, и, надеемся, мы продолжим прибавлять», – произнес Зак в эфире Sky Sports.

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