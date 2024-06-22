Серхио Перес: «Мы стараемся найти свет в конце тоннеля»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес оценил итоги квалификации к Гран-при Испании.

Пилот «Ред Булл» отметил, что все еще находится в процессе поиска своей лучшей формы и старается адаптироваться за рулем болида.

«Да, мы стараемся найти свет в конце тоннеля. К сожалению, в третьем сегменте я потерял довольно много времени на третьем секторе в сравнении со своим же лучшим кругом. Думаю, мы могли бы оказаться ближе к поулу. При этом у нас оставался всего один свежий комплект «софта», что с учетом изменения направления ветра также несколько осложнило нам задачу.

Но в целом, как мне кажется, в этот уик-энд наше отставание просто было слишком большим. Мы стремились найти оптимальный баланс болида. И мне кажется, что в итоге мы сделали пару шагов в правильном направлении, и я стал чувствовать себя комфортнее», – рассказал Перес.

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7 комментариев
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Чел даже до тоннеля в Монако не доехал, а уже свет ищет на выходе
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Ну уже радует, что завтра мексиканский шарлатан поедет в песочек не с конца решетки, а с середины)
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Чеко подписал двухлетний контракт на 2 месяца
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Это не тоннель, это прямая кишка, Чеко
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Не "наше отставание", а конкретно его личное отставание. У напарника всё отлично, стартует с первого ряда, уступив поулу всего 0.02 секунды.
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Ответ ALMANAC
Ну уже радует, что завтра мексиканский шарлатан поедет в песочек не с конца решетки, а с середины)
Но Макс, на всякий, все равно будет вглядываться в зеркала. Береженного Марко бережет, но и сам не плошай
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