Серхио Перес: «Мы стараемся найти свет в конце тоннеля»

Перес оценил итоги квалификации к .

Пилот « » отметил, что все еще находится в процессе поиска своей лучшей формы и старается адаптироваться за рулем болида.

«Да, мы стараемся найти свет в конце тоннеля. К сожалению, в третьем сегменте я потерял довольно много времени на третьем секторе в сравнении со своим же лучшим кругом. Думаю, мы могли бы оказаться ближе к поулу. При этом у нас оставался всего один свежий комплект «софта», что с учетом изменения направления ветра также несколько осложнило нам задачу.

Но в целом, как мне кажется, в этот уик-энд наше отставание просто было слишком большим. Мы стремились найти оптимальный баланс болида. И мне кажется, что в итоге мы сделали пару шагов в правильном направлении, и я стал чувствовать себя комфортнее», – рассказал .

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