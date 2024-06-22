Ландо Норрис: «Мой круг вышел прекрасным. Сегодня он ощущался как произведение искусства»

Норрис рассказал о необычном состоянии в квалификации к Гран-при Испании.

Пилот «Макларена» поделился подробностями о том, как провели квалификации в Испании.

«Мы планировали это [взять слипстрим у Эстебана Окона]. Я знал, что собирался сделать это. Оскар [Пиастри] и я потеряли первый ряд в квалификации в Имоле из-за слипстрима, которым воспользовался Макс.

На протяжении уик-энда было очевидно, что мы нуждались в слипстриме, так что мы планировали получить его. Все было довольно просто.

Это было в плане с самого начала. Это дало мне не так много, как вы думаете: может быть, пять-шесть сотых. Макс тоже получил слипстрим, так что я не выиграл у него благодаря этому.

Дело в том, что мой круг вышел прекрасным. Сегодня он ощущался как произведение искусства. Я словно протекал через каждый поворот. Так происходит, когда не нужно думать об этом. Это был тот самый круг, о котором я не думал, и все прошло идеально.

Я расстроен из-за того, что я опередил Макса только на две сотые, потому что по ощущениям отрыв был больше. Но от этого только приятнее, потому что я очень рад проехать такой идеальный круг и победить Макса. Это показывает, что они [« »] были явно быстрее на протяжении всего дня, их болид был быстрее, но нам все равно удалось опередить их. Это здорово.

Ты просто пилотируешь на уровне подсознания. Просто смотришь, куда едешь, а прочее оставляешь своим рукам. Я не очень хорош в описании этого состояния, как [Льюис Хэмилтон и Айртон Сенна] – состояния, когда я словно покидаю свою тело или разум. Я без понятия, но в любом спорте это тот уровень, которого ты должен достичь.

Ты знаешь, что делать, так что нет необходимости думать об этом – это очень классно. Я рад, что смог ощутить это, потому что я давно не был в таком состоянии.

На протяжении всего уик-энда я мог пребывать в этом состоянии, в этом потоке – и это окупилось», – объяснил Норрис.

Кроме того, прокомментировал пожар, который произошел в гостевом моторхоуме « » в субботу днем:

«Самое хорошее – это то, что все в безопасности и в порядке. Это лучшие новости. Вся команда испугалась, это всегда ужасно.

В этот день было больше стресса, чем мне хотелось бы. Я потерял свои ботинки – это самое плохое, что со мной сегодня случилось.

Все прошло как-то по-другому. Я не был в своей обычной комнате, так что не смог расслабиться, как обычно. Многие команды были очень любезны и помогли нам. Жаль, что мы не сможем использовать моторхоум в оставшуюся часть уик-энда».

Гран-при Испании-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й