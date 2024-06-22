Зак Браун: «Я говорил с Ландо перед выездом из боксов – он был уверен в возможности взять поул»

В «Макларене» высказались об итогах квалификации «Ф-1» в Испании.

Исполнительный директор «Макларена» остался доволен поулом команды, а также отметил непредсказуемость завтрашней гонки.

«Это был изумительный круг. Я говорил с Ландо [ ] и Оскаром [ ] перед выездом из боксов, и Ландо был уверен в возможности взять поул.

Команда вовремя выпустила его на трассу, хорошо провела его в первый сектор. У Оскара был хороший круг, но он немного перестарался на третьем секторе. Было очень приятно видеть, как Ландо собирает сектора.

Прогноз погоды на завтра кажется весьма сомнительным, наш гоночный темп кажется сильным, но завтра может произойти что угодно», – отметил .

Кроме того, Зак прокомментировал пожар, произошедший в моторхоуме «Макларена» для гостей и спонсоров перед стартом третьей практики.

«Все люди в порядке. Мы отправили в больницу только одного сотрудника, но его уже выписали. Рад сообщить, что со всеми все хорошо, в отличие от нашего моторхоума».

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