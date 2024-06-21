Карлос Сайнс: «Что мне действительно понравилось сегодня – так это атмосфера на трибунах»

Сайнс подвел итоги пятничных практик перед .

Пилот «Феррари» отметил, что команду ждет много работы по оптимизации настроек болида, а также что он получил удовольствие от выступления перед домашними трибунами.

«Пятница вышла непростой. Впрочем, как и всегда бывает в Барселоне, когда солнце уже высоко и состояние трассы очень быстро меняется.

Я относительно доволен тем, как прошел день. Тем не менее, нас ждет много работы. А что мне действительно понравилось сегодня – так это атмосфера на трибунах. Огромное спасибо всем болельщикам за поддержку», – рассказал Сайнс.

Победитель 3 Гран-при «Ф-1» из «Феррари» все еще без места и замер между двумя аутсайдерами. Кого же выберет Сайнс?