Даниэль Риккардо: «Не вижу себя за пределами семьи «Ред Булл»

Теги Гран-при Испании Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Даниэль Риккардо Лиам Лоусон РБ Авто

Риккардо поделился мыслями о будущем в «Ф-1».

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо сообщил, что больше не планирует покидать систему «Ред Булл» после того, как сделал это в конце 2018 года.

«Канада, разумеется, пошла на пользу. Мне нужен был такой результат.

Конечно, я хочу остаться. Теперь, когда я вернулся в семью «Ред Булл», я не то чтобы вижу себя где-либо еще. Здесь я и хотел бы остаться и продолжить работу», – отметил австралиец перед Гран-при Испании.

Даниэль также высказался о том, что претендует на место в «РБ» в 2025 году наряду с резервным пилотом Лиамом Лоусоном:

«Естественно, я хочу заслужить, а не просто остаться на год. Я хочу находиться тут и знать, что по-прежнему заслуживаю место и способен выдавать выступления, как на прошлой неделе.

Так что это моя работа – сделать так, чтобы и дальше получалось. В таком случае я буду очень рад остаться».

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3 комментария
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Ответ Cardboard_monkey
Судя по отсутствию комментариев, тут - без комментариев🤣🤣🤣
Ну конечно он себя нигде не видит, потому что понимает, что после макларена его никто больше нигде не видит
+16
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+16
Судя по отсутствию комментариев, тут - без комментариев🤣🤣🤣
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а я - вижу
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