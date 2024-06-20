Даниэль Риккардо: «Не вижу себя за пределами семьи «Ред Булл»

Риккардо поделился мыслями о будущем в «Ф-1».

Гонщик «РБ» сообщил, что больше не планирует покидать систему « » после того, как сделал это в конце 2018 года.

« , разумеется, пошла на пользу. Мне нужен был такой результат.

Конечно, я хочу остаться. Теперь, когда я вернулся в семью «Ред Булл», я не то чтобы вижу себя где-либо еще. Здесь я и хотел бы остаться и продолжить работу», – отметил австралиец перед .

Даниэль также высказался о том, что претендует на место в «РБ» в 2025 году наряду с резервным пилотом :

«Естественно, я хочу заслужить, а не просто остаться на год. Я хочу находиться тут и знать, что по-прежнему заслуживаю место и способен выдавать выступления, как на прошлой неделе.

Так что это моя работа – сделать так, чтобы и дальше получалось. В таком случае я буду очень рад остаться».

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