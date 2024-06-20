Фредерик Вассер о нестабильности «Феррари»: «Борьба такая плотная, что не знаешь, станешь первым или десятым»

Вассер объяснил перепады результатов «Феррари».

Руководитель «Феррари» высказался о том, что Скудерия не заработала ни единого очка в Канаде после победы в Монако.

«Сейчас борьба такая плотная, что ты можешь переместиться с первого места в один уик-энд на восьмое в следующий. Или с восьмого на первое. « » испытывал трудности в и вернулся в Канаде – это соседние уик-энды. Пелотон меняется в зависимости от обновлений, конфигурации трассы, комплектов шин или погодных условий.

Это означает, что нужно принять такое и зарабатывать хорошие очки, когда мы не в форме. В Канаде мы не набрали очков, но должны сохранить ход и не слишком поддаваться эмоциям.

В рамках нынешнего регламента происходит сближение. После трех или четырех сезонов мы понимаем, что три, четыре, а иногда и пять команд могут завоевать поул.

Это прекрасное ощущение для чемпионата и даже для нас, участников – ты не знаешь, станешь первым или десятым. Я предпочитаю первое место, чтобы не было недопонимания, но, если говорить о соперничестве, это прекрасное чувство. Все благодаря стабильности правил и потолку расходов», – заявил Вассер.

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