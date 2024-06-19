Тед Кравиц о возможном уходе Ферстаппена: «В следующем сезоне Макс и Перес будут выступать за «Ред Булл». Я уверен в этом на 99 процентов»

Кравиц высказался о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл».

Репортер Sky Sports оценил вероятность перехода в «Мерседес», отметив, что на данный момент это кажется не слишком реальным.

«Макс может покинуть «Ред Булл» при определенных условиях. Одно из условий – если ему просто так захочется. Второе условие – вопрос того, что случится с ? Если уйдет он, то может уйти и Макс.

Похожая ситуация была с контрактом Себастьяна Феттеля, что в итоге позволило ему перейти из «Ред Булл» в «Феррари». У Макса Ферстаппена есть примерно такие же опции в контракте, позволяющие досрочно его расторгнуть.

Если говорить о свободе Макса при выборе решения, если он – как некоторые люди из лагеря Ферстаппена, – действительно верит в то, что в 2026 году «Мерседес» будет лучшим местом для выступлений, то единственный человек, о котором в данном контексте ему нужно беспокоиться – это . По которому пока не принял решения о том, займет ли он место в кокпите «Мерседеса» [в следующем году] или нет.

Так что если Макс увидит в этом возможность того, что его переход в «Мерседес» в 2026 году может осложниться – потому что места уже будут заняты Расселлом и Антонелли, – это может стать той единственной причиной, по которой Макс в конце этого года или в начале следующего скажет: «Так, хорошо, Гельмут Марко уходит, и это тот механизм, который я могу использовать [для досрочного расторжения контракта], если и сам захочу уйти. Я хочу перейти в «Мерседес» и сделаю это».

Тем не менее, все это лишь догадки и гипотезы. И прямо сейчас мы можем с более или менее полной уверенностью говорить, что в следующем сезоне за « » будут выступать Ферстаппен и Перес. Я уверен в этом на 99 процентов», – рассказал Кравиц.

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