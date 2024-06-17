Гельмут Марко: «Интересно, хочет ли Стролл быть гонщиком, трудится ли он»

Марко сомневается в мотивированности Стролла.

Советник « » высказался о карьере пилота «Астон Мартин» в «Формуле-1», отметив нестабильность канадца.

«Помню, у него была очень хорошая гонка в Баку за « » в 2017 году, которая в итоге завершилась подиумом. И помню, как он отнял у нас поул в в 2020-м.

С тех пор у него случались взлеты и падения, очень хорошие гонки и весьма посредственные.

Интересно, хочет ли он по-настоящему быть гонщиком, трудится ли он ради достижения высоких результатов.

Сложно сказать [прикладывает ли он достаточно усилий], ведь я не слишком хорошо его знаю и не настолько близок к нему, чтобы оценить. Я за ним слежу, у него бывают взлеты и падения», – заявил Марко.

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