Гельмут Марко: «Интересно, хочет ли Стролл быть гонщиком, трудится ли он»
Марко сомневается в мотивированности Стролла.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о карьере пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла в «Формуле-1», отметив нестабильность канадца.
«Помню, у него была очень хорошая гонка в Баку за «Уильямс» в 2017 году, которая в итоге завершилась подиумом. И помню, как он отнял у нас поул в Турции в 2020-м.
С тех пор у него случались взлеты и падения, очень хорошие гонки и весьма посредственные.
Интересно, хочет ли он по-настоящему быть гонщиком, трудится ли он ради достижения высоких результатов.
Сложно сказать [прикладывает ли он достаточно усилий], ведь я не слишком хорошо его знаю и не настолько близок к нему, чтобы оценить. Я за ним слежу, у него бывают взлеты и падения», – заявил Марко.
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