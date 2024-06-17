Гельмут Марко: «Интересно, хочет ли Стролл быть гонщиком, трудится ли он»

Теги Гран-при Турции Ред Булл Уильямс Формула-1 Гельмут Марко Астон Мартин Гран-при Азербайджана Ланс Стролл Авто

Марко сомневается в мотивированности Стролла.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о карьере пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла в «Формуле-1», отметив нестабильность канадца.

«Помню, у него была очень хорошая гонка в Баку за «Уильямс» в 2017 году, которая в итоге завершилась подиумом. И помню, как он отнял у нас поул в Турции в 2020-м.

С тех пор у него случались взлеты и падения, очень хорошие гонки и весьма посредственные.

Интересно, хочет ли он по-настоящему быть гонщиком, трудится ли он ради достижения высоких результатов.

Сложно сказать [прикладывает ли он достаточно усилий], ведь я не слишком хорошо его знаю и не настолько близок к нему, чтобы оценить. Я за ним слежу, у него бывают взлеты и падения», – заявил Марко.

Ланс Стролл: «Я настроен на выступления за «Астон Мартин» в 2025-м»

Ланс Стролл: «Я побеждаю Алонсо в последние уик-энды, счет в квалификациях 4:4»

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Странный вопрос, он забыл как он вернулся после травмы и как выступил? Не хотел бы лежал бы на печке.
+6
0
+6
Про Переса так не думает?
+3
0
+3
Уже какое-то старческое бормотание себе под нос, если честно
0
0
0
Ответ Merry Christmas
Странный вопрос, он забыл как он вернулся после травмы и как выступил? Не хотел бы лежал бы на печке.
ну цените вы Гельмута пока он есть. он единственный который прямо и честно даёт здесь интервью. особенно в последние годы когда ещё постарел.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий