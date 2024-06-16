24 часа Ле-Мана. «Феррари» Шварцмана опережает «Порше» №5 и «Тойоту» №8 за сэйфти-каром после 7 часов, у обеих «Альпин» сломались моторы

Теги Феррари Роберт Кубица Тойота Валентино Росси 24 часа Ле-Мана Порше БМВ Эдоардо Мортара Даниил Квят Ламборгини Рио Хиракава WEC Антонио Джовинацци Мик Шумахер Роберт Шварцман Альпин АФ Корсе Никлас Нильсен Авто

«Феррари» возглавляет гонку «24 часа Ле-Мана» после семи часов борьбы.

Лидером остается клиентский гиперкар №83 команды «АФ Корсе» под управлением Роберта Кубицы, напарника Роберта Шварцмана. На трассу впервые выехала машина безопасности после столкновения Кубицы с Дрисом Вантором («БМВ» №15). Стюарды рассматривают инцидент.

Заводские «Феррари» № 51 и 50 (за рулем Никлас Нильсен и Антонио Джовинацци) откатились в переменчивых дождевых условиях и занимают четвертую и седьмую строчки. На втором месте «Порше» №5 (Фредерик Маковецки), на третьем – «Тойота» №8 (Рио Хиракава).

«Ламборгини» №63 под управлением Эдоардо Мортары, напарника Даниила Квята, занимает 13-е место.

Оба гиперкара «Альпин» сошли из-за проблем с силовой установкой. Сначала загорелся мотор на машине №35, позже сломался двигатель на автомобиле №36, в экипаж которого входит Мик Шумахер.

Также из борьбы выбыли оба гиперкара «БМВ». Машина №15 получила повреждения при столкновении с болидом Кубицы, автомобиль №20 сошел после аварии на стартовом отрезке.

Класс LMP2 возглавляет «Кул Рейсинг» №37 (Малте Якобсен), LMGT3 – «Порше» №92 команды «Мэнти», в экипаж которой входит Александр Малыхин, следом располагается экипаж Валентино Росси («БМВ» №46 команды «Тим ВРТ»).

24 часа Ле-Мана. Экипаж Шварцмана опережает заводскую «Феррари» №50 после 5 часов, Валентино Росси лидирует в LMGT3

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий