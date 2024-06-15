24 часа Ле-Мана. Экипаж Шварцмана опережает заводскую «Феррари» №50 после 5 часов, Валентино Росси лидирует в LMGT3

«Феррари» №83, в экипаж которой входит , продолжает лидировать в гонке «24 часа Ле-Мана» через пять часов после старта.

Роберта за рулем клиентского гиперкара команды «АФ Корсе» сменил Йе Йефей, который опережает «Феррари» №50 (Мигель Молина), на 17 секунд. Третье место в данный момент за «Порше» №5 (Мэтт Кэмпбелл). Еще одна «Феррари» №51 (Антонио Джовинацци) едет на пятой позиции, ее опережает «Тойота» №8 (Брендон Хартли).

«Альпин» №35 под управлением Фердинанда Габсбурга была вынуждена сойти после возгорания мотора.

Кроме того, ряд пилотов стали участниками небольших инцидентов. В частности, сел за руль « » №63 и развернулся в гравий (сейчас следует на 11-й позиции). Позже до контакта с барьерами дошла другая « » №17 (Маттео Каироли), а также «Кадиллак» №3 (Ренгер ван дер Занде).

В категории LMP2 лидирует «Вектор Спорт» №10 (Стефан Ришельми), в LMGT3 – за рулем « » №46 команды «Тим ВРТ».

24 часа Ле-Мана. «Феррари» Шварцмана возглавляет гонку через 3 часа после старта