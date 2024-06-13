Мик Шумахер: «Борьба за возвращение в «Ф-1» изматывает. Словно смотришь, как остальные едят торт, который тебе нельзя»

Теги Формула-1 Мерседес WEC Хаас Мик Шумахер Альпин Авто

Шумахер сообщил, что все еще стремится вернуться в «Ф-1».

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер привел аналогию с едой, рассуждая о попытках получить кокпит «Формулы-1».

«Борьба за возвращение изматывает. Тебе словно преподносят торт – очень вкусный торт – но его нельзя есть. И приходится смотреть, как его едят все остальные. Так что это тяжело, безусловно, но я знаю, почему делаю это.

Честно говоря, человек, которым я был два года назад, не имеет ничего общего с тем, кем я являюсь сегодня. «Ф-1» была мечтой с тех пор, как мне исполнилось пять лет, и я не готов отпустить эту мечту, так ведь?

Иногда кажется, что есть шанс, но в итоге ничего не происходит, потому что случаются другие события. Последние несколько лет стали американскими горками с эмоциональной точки зрения, они были изнурительными. Однако я работаю над возвращением.

Моя цель – вернуться на решетку, это никогда не было секретом. Я несколькими способами показал, что способен выигрывать титулы. Вопрос лишь в том, чтобы вклиниться в чье-то расписание, встроиться в планы.

Я понимаю, как мог прибавить [в «Хаасе»], и способен показать еще многое. Все сводится к тому, кого команда хочет видеть в составе. Человека, вокруг которого выстраивается коллектив? Хорошего пилота с маркетинговой точки зрения? Гонщика, который должен просто заткнуться и выступать? Есть очень много различных типов пилотов.

Если говорить обо мне, я очень голоден. Мне просто надо продолжать показывать себя в WEC, демонстрировать все, на что я способен. Люди будут знать, что получат, нанимая меня, и, надеюсь, я докажу всем, что они ошиблись, решив меня не оставлять», – заявил Мик, выступающий в серии WEC за «Альпин».

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5 комментариев
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Сквозит отчаяние в его словах
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Ответ lightrip
Сквозит отчаяние в его словах
Конечно, свой-то кусок торта уронил, а добавки не дают
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Как середнячок в пелетоне не потерялся бы, другое дело, что это не талант как батя его. Но в любом случае, Мик не так бездарен как Сарджент
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Пока остальные едят торт, ты кидаешься им в стены) Ну а если серьезно, он ничуть не хуже такого количества откровенно посредственных пилотов, что у нас сейчас на решетке. Повезет - получит ещё шанс, нет - нет.
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