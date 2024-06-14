Фернандо Алонсо: «Гонщикам этого поколения проще, в хорошем смысле этого слова, управлять болидами «Формулы-1»

Алонсо высказался о разнице поколений гонщиков «Формулы-1».

Пилот « » отметил, что благодаря современным технологиям сейчас гонщикам стало проще готовиться к Гран-при, в то время как раньше участникам приходилось полагаться только на свои ощущения.

«Раньше у нас не было симуляторов. Поэтому каждую трассу, на которую мы отправлялись, мне приходилось изучать, просто проходя по ней пешком за день до начала уик-энда.

Сейчас гонщики подготовлены намного лучше – они заранее проезжают по 200-300 кругов [на симуляторе] по трассе, на которой будут гоняться. Поэтому они прекрасно знают расположение каждой кочки, знают каждый поворот и каждый поребрик.

Гонщикам этого поколения проще, в хорошем смысле этого слова, управлять болидами «Формулы-1». В то время как раньше это воспринималось как нечто более героическое. Вообще это странное ощущение, хотя я бы не назвал это грустью. Просто я помню, как сам дебютировал в «Формуле-1», как приехал на первый Гране-при – и видел уважительное отношение к себе со стороны других людей. Ведь я был одним из тех героев, кто способен управлять этими невероятно быстрыми болидами», – рассказал .

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