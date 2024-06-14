Фернандо Алонсо: «Гонщикам этого поколения проще, в хорошем смысле этого слова, управлять болидами «Формулы-1»

Теги техника Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо высказался о разнице поколений гонщиков «Формулы-1».

Пилот «Астон Мартин» отметил, что благодаря современным технологиям сейчас гонщикам стало проще готовиться к Гран-при, в то время как раньше участникам приходилось полагаться только на свои ощущения.

«Раньше у нас не было симуляторов. Поэтому каждую трассу, на которую мы отправлялись, мне приходилось изучать, просто проходя по ней пешком за день до начала уик-энда.

Сейчас гонщики подготовлены намного лучше – они заранее проезжают по 200-300 кругов [на симуляторе] по трассе, на которой будут гоняться. Поэтому они прекрасно знают расположение каждой кочки, знают каждый поворот и каждый поребрик.

Гонщикам этого поколения проще, в хорошем смысле этого слова, управлять болидами «Формулы-1». В то время как раньше это воспринималось как нечто более героическое. Вообще это странное ощущение, хотя я бы не назвал это грустью. Просто я помню, как сам дебютировал в «Формуле-1», как приехал на первый Гране-при – и видел уважительное отношение к себе со стороны других людей. Ведь я был одним из тех героев, кто способен управлять этими невероятно быстрыми болидами», – рассказал Алонсо.

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2 комментария
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Отец Фернандо! Он гонялся ещё с Михаэль Шумахером в Феррари, Микой Хаккиненом, Култхардом, Монтоей, Френтценом (когда все эти Леклеры и Ферстаппены ходили под стол на горшок) и до сих пор гоняет уже в совершенно другой эпохе Формулы-1!! Это ходячая легенда, это главный человек в Формуле-1, сейчас уже это именно Фернандо Алонсо, а не Сенна или Шумахер. Фернандо Алонсо это и есть Формула-1 🙏🙏🙏🙌🙌🙌
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Гонщик уже практически ки легенда!
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