Джеймс Воулз: «Уильямс» внедрит очень существенный пакет обновлений – вероятно, после Великобритании»

Теги Гран-при Испании Гран-при Великобритании Уильямс Формула-1 Гран-при Австрии Джеймс Воулз Авто

«Уильямс» готовится серьезно улучшить болид.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассказал о новинках, которые команда привезет в ближайшие недели.

«По ходу следующих нескольких уик-эндов будут прибавки по [аэродинамической] эффективности, а также очень существенный пакет, вероятно, после «тройника» (Гран-при Испании, Австрии и Великобритании, 23 июня – 7 июля – Спортс).

Это первый пакет и, безусловно, не последний в сезоне, и это не означает, что [до него] мы не будем улучшать эффективность. Многое предстоит внедрить на ближайших этапах», – сообщил Воулз.

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