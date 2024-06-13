Джеймс Воулз: «Уильямс» внедрит очень существенный пакет обновлений – вероятно, после Великобритании»

«Уильямс» готовится серьезно улучшить болид.

Руководитель « » Джеймс Воулз рассказал о новинках, которые команда привезет в ближайшие недели.

«По ходу следующих нескольких уик-эндов будут прибавки по [аэродинамической] эффективности, а также очень существенный пакет, вероятно, после «тройника» ( , и , 23 июня – 7 июля – Спортс).

Это первый пакет и, безусловно, не последний в сезоне, и это не означает, что [до него] мы не будем улучшать эффективность. Многое предстоит внедрить на ближайших этапах», – сообщил Воулз.

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