Алекс Албон: «Должны были заработать очки уже в двух гонках подряд»

Албон остался разочарован сходом на Гран-при Канады.

Пилот « » претендовал на попадание в очковую зону, но был вынужден сойти с дистанции заезда из-за столкновения с Карлосом Сайнсом.

«Разумеется, мы были разочарованы итогами гонки. Если оценивать гонку в целом, то мы, как кажется, не слишком сильно рисковали со стратегией, но при этом принимали верные решения.

Мы отыгрывали позиции, боролись за очки, так что мне гонка очень понравилась. А затем гонщики начали вылетать в одном и том же повороте на протяжении двух кругов подряд.

В первом случае я потерял позицию – мне пришлось отруливать в сторону, чтобы избежать аварии. А затем, уже на следующем круге, развернуло .

Я полагал, что он остановит машину, но в итоге он начал разворачиваться. Изначально, стараясь объехать его слева, моей первой мыслью было: «Ну и хорошо, есть плюс одна позиция».

А потом я увидел, что он покатился в обратном направлении и движется на меня. И тут уже я подумал: «Так, сейчас он зацепит заднее антикрыло моего болида». Я ничего не мог сделать. Ну и конечно все это досадно, ведь мы могли заработать очки.

Вообще мы вот уже две гонки подряд должны были заработать очки. И в последней гонке нам сильно не повезло. При этом есть ощущение, что в целом форма команды может быть связана с особенностями трасс. Так что хотелось бы посмотреть, как мы выступим в Барселоне. При этом у нас еще будут новинки, доработки болида», – рассказал .

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