Даниэль Риккардо: «Гран-при Канады ускользал, я рад набрать четыре очка»

Риккардо доволен тем, что заработал очки в Монреале.

Пилот « » Даниэль Риккардо сообщил, что рад восьмому месту на , но согласился, что такой результат после старта пятым вызвал у него смешанные чувства.

«Да, пожалуй. В конце я испытал некоторое облегчение, так как вернулся в очки – мы на долгое время из них выпали.

Причин несколько. Это было немного странно: мне сообщили о пятисекундном штрафе за фальстарт, однако я знал, что сорвался вовремя, поэтому был несколько озадачен.

Конечно, это вызвало у меня вопросы, однако затем я вспомнил: когда я искал обороты и смотрел на стартовые огни, то, может, болид сдвинулся. Наверное, сцепление или что-то такое.

Разумеется, мы оказались в невыгодном положении, а затем, когда перешли на промежуточные шины, потеряли несколько позиций по отношению к машинам, которые остались на трассе. В итоге мы не смогли извлечь много из этих промежуточных новых покрышек.

Гонка в каком-то смысле ускользала от нас. Но в конце заезда, когда трасса подсохла, мы смогли прорваться через несколько болидов. Я рад набрать четыре очка. Невозможно все сделать идеально, это очень трудные условия для всех. В целом довольно хороший уик-энд с начала и до конца, и не буду жаловаться – безусловно, это хороший этап.

Такие уик-энды порой получаются самыми сложными, особенно когда все идет не очень здорово, ты не набрал ход. Хорошо, что мы от старта и до финиша сохраняли машину на трассе, действовали спокойно и гладко. Нам это было необходимо, и, безусловно, мне это было необходимо. Я доволен», – сказал австралийский спортсмен.

Жак Вильнев: «Риккардо надо быть толстокожим и не переходить на личности. Рад узнать, что я слишком часто ударялся головой»

Даниэль Риккардо: «Вильнев всегда несет ##### – думаю, он ударился головой слишком много раз. Все эти люди могут выкусить»