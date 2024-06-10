Оскар Пиастри: «Удержать пилотов «Мерседеса» позади до самого конца заезда было бы невероятно трудно»
Пиастри высказался о выступлении команды на Гран-при Канады.
Пилот «Макларена» отметил, что у него были надежды на попадание на подиум, но в итоге он был вынужден уступить соперникам из «Мерседеса», которые оказались быстрее в конце заезда за счет более свежих шин.
«Думаю, мы были довольно близки к попаданию на подиум – до тех пор, пока позади меня не оказались соперники из «Мерседеса» и я не осознал, что они намного быстрее.
Мне кажется, что удерживать их позади до самого конца заезда было бы невероятно трудно – особенно с учетом того, что для них моя машина была первой, попавшей на линию огня.
Я изо всех сил старался удержаться впереди, но мне кажется, что за счет новых шин соперники в любом случае были намного быстрее», – рассказал Пиастри.
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