Макс Ферстаппен: «Мы всегда хотим, чтобы в лидерах были оба болида»

Ферстаппен позволил себе слегка раскритиковать Переса.

Пилот « » ответил на вопрос о прогрессе « » и о том, что команда из Уокинга заработала больше очков, чем австрийский коллектив, за последние несколько гонок.

«Но у них два болида», – заявил Ферстаппен, после чего слово перешло Ландо Норрису.

Позже Макса спросили, хочет ли он продолжить.

«Да, конечно. Я думаю, проблемы начались еще вчера [в квалификации]. В таких условиях очень сложно пилотировать. Я видел, как он [ ] сошел [в гонке] из-за повреждений. Так что я знал, что мне нужно заработать много очков, чтобы не позволить остальным командам сильно к нам приблизиться.

В конце концов за победу ты получаешь 25 очков – даже если остальные финишируют на втором, на третьем месте, ты много не потеряешь. Порой ты можешь себе позволить подобное.

Но естественно, что мы всегда хотим, чтобы в лидерах были оба болида. И я также не сомневаюсь, что очень скоро ситуация снова изменится. Нам просто нужно поработать над машиной, чтобы сделать ее более простой и комфортной в управлении. И затем, уверен, что впереди будут оба наших болида, как в начале сезона», – сказал .

Ландо Норрис: «У нас два пилота, которые не допускают ошибок. Это редкий случай, такое есть не у многих команд в пелотоне»