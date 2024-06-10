Макс Ферстаппен: «Мы всегда хотим, чтобы в лидерах были оба болида»

Теги Гран-при Канады Макларен Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен позволил себе слегка раскритиковать Переса.

Пилот «Ред Булл» ответил на вопрос о прогрессе «Макларена» и о том, что команда из Уокинга заработала больше очков, чем австрийский коллектив, за последние несколько гонок.

«Но у них два болида», – заявил Ферстаппен, после чего слово перешло Ландо Норрису.

Позже Макса спросили, хочет ли он продолжить.  

«Да, конечно. Я думаю, проблемы начались еще вчера [в квалификации]. В таких условиях очень сложно пилотировать. Я видел, как он [Серхио Перес] сошел [в гонке] из-за повреждений. Так что я знал, что мне нужно заработать много очков, чтобы не позволить остальным командам сильно к нам приблизиться.

В конце концов за победу ты получаешь 25 очков – даже если остальные финишируют на втором, на третьем месте, ты много не потеряешь. Порой ты можешь себе позволить подобное.

Но естественно, что мы всегда хотим, чтобы в лидерах были оба болида. И я также не сомневаюсь, что очень скоро ситуация снова изменится. Нам просто нужно поработать над машиной, чтобы сделать ее более простой и комфортной в управлении. И затем, уверен, что впереди будут оба наших болида, как в начале сезона», – сказал Ферстаппен.  

Ландо Норрис: «У нас два пилота, которые не допускают ошибок. Это редкий случай, такое есть не у многих команд в пелотоне»

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