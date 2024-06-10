Ландо Норрис: «У нас два пилота, которые не допускают ошибок. Это редкий случай, такое есть не у многих команд в пелотоне»

Теги Гран-при Канады Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Норрис назвал одну из причин успеха «Макларена».

Пилот «Макларена» считает, что хорошие результаты команды – это следствие грамотной работы обоих пилотов. Кроме того, Ландо назвал главным конкурентом «Феррари», а не «Ред Булл».  

В ходе той же пресс-конференции перед комментарием британца Ферстаппен заявил, что в отличие от «Ред Булл», у «Макларена» «два болида».

«Думаю, это между нами и «Феррари». Мы продолжим работать. Думаю, это одна из наших сильнейших сторон на данный момент. У нас два пилота, которые не допускают ошибок и выжимают все, что только можно, из болида каждый уик-энд. Это редкий случай, такое есть не у многих команд в пелотоне.

Для нас все сводится больше к тому, что мы можем противопоставить «Феррари». Опять же, в этот уик-энд мы выступали более стабильно. У них было несколько ошибок, и они испытывали трудности по какой бы то ни было причине.

В конце концов думаю, два пилота лучше, чем один – как в случае Макса [Ферстаппена]. Мы хорошо справляемся со своей работой, но нам все еще нужно продолжать работать и привозить больше новинок, подобных нынешним. Ведь с приближающимся «Мерседесом» зарабатывать много очков станет сложнее», – сказал Норрис.

Ферстаппен выиграл безумный Гран-при Канады – под дождем и в мощной борьбе с Норрисом
 

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