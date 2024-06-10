Льюис Хэмилтон: «Одна из худших гонок, в которых я когда-либо выступал, множество ошибок»

Хэмилтон крайне недоволен своим выступлением в Монреале.

Пилот « » финишировал четвертым на Гран-при Канады, после чего поделился впечатлениями.

«Это было очень плохое выступление с моей стороны по ходу уик-энда. Некоторые другие вещи сыграли свою роль вчера, но в основном дело во мне.

И сегодня – это просто одна из худших гонок, в которых я когда-либо выступал, множество ошибок.

Но, конечно, если бы я квалифицировался лучше, то оказался бы в гораздо более выгодном положении. Что есть, то есть. Надо все изучить», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» в эфире Sky Sports.

В то же время британец отметил прогресс своей команды:

«С этой машиной я теперь могу бороться, и это позитивный знак перед следующей частью сезона. Если я правильно настроюсь, то на какой-то стадии результаты улучшатся. Полагаю, в этот уик-энд болид позволял победить. Но мы сделаем выводы и продолжим работу. Мы будем стараться».

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