Льюис Хэмилтон: «Одна из худших гонок, в которых я когда-либо выступал, множество ошибок»

Теги Гран-при Канады Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон крайне недоволен своим выступлением в Монреале.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал четвертым на Гран-при Канады, после чего поделился впечатлениями.

«Это было очень плохое выступление с моей стороны по ходу уик-энда. Некоторые другие вещи сыграли свою роль вчера, но в основном дело во мне.

И сегодня – это просто одна из худших гонок, в которых я когда-либо выступал, множество ошибок.

Но, конечно, если бы я квалифицировался лучше, то оказался бы в гораздо более выгодном положении. Что есть, то есть. Надо все изучить», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» в эфире Sky Sports.

В то же время британец отметил прогресс своей команды:

«С этой машиной я теперь могу бороться, и это позитивный знак перед следующей частью сезона. Если я правильно настроюсь, то на какой-то стадии результаты улучшатся. Полагаю, в этот уик-энд болид позволял победить. Но мы сделаем выводы и продолжим работу. Мы будем стараться».

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4 комментария
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Слишком самокритично. Сегодня все допускали ошибки, так как условия были не простые и много борьбы. Плюс в конце подтянулся к Жоре и даже чуть впереди не оказался за счет торопливости напарника.
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По результату очень неплохо, учитывая квалу, и быстрый круг собрал. Но да, бросалось в глаза, как на таймере несколько раз отставание резко увеличивалось на пару секунд, как раз из-за ошибок. По темпу Мерсы могли на 2-3 место вдвоем претендовать, реально хороший знак для команды. А так оба косячили. Но кто сегодня не косячил в лидирующей группе) Норрис разве что
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Сэр неожиданно самокритичен. Плюсик ему в карму за самоанализ гонки.
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Отрезок на медиуме был просто отвратительным от Хэма. Он на ровном месте засветы ловил. Только второй СК его в борьбу вернул.
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