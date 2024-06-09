Шарль Леклер: «Сегодня моя цель – попадание на подиум»
Леклер надеется попасть на подиум дождевой гонки в Канаде.
Пилот «Феррари» признал, что в сухих условиях команде вряд ли бы удалось изменить ситуацию, но в дождь все может измениться и Леклер считает, что у него есть шанс прорваться как минимум в топ-5.
«Вчера было непросто, но сегодня мы снова видим очень непредсказуемую погоду, что дает нам шанс вернуться в группу лидеров. И нам нужно постараться правильно воспользоваться этой возможностью.
Если мы сможем попасть на подиум – это будет потрясающе. Но реалистично оценивая ситуацию, хорошей целью будет попадание в топ-5, особенно учитывая тот уровень выступлений, который мы до настоящего момента демонстрировали на этой трассе. Сегодня моя цель – попадание на подиум», – рассказал Леклер.
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Лучше молча. Если сам не запорешь, стратеги удружат, а если там не выйдет, что-то вроде отключения электроники на прогревочном в помощь