Шарль Леклер: «Сегодня моя цель – попадание на подиум»

Леклер надеется попасть на подиум дождевой гонки в .

Пилот « » признал, что в сухих условиях команде вряд ли бы удалось изменить ситуацию, но в дождь все может измениться и Леклер считает, что у него есть шанс прорваться как минимум в топ-5.

«Вчера было непросто, но сегодня мы снова видим очень непредсказуемую погоду, что дает нам шанс вернуться в группу лидеров. И нам нужно постараться правильно воспользоваться этой возможностью.

Если мы сможем попасть на подиум – это будет потрясающе. Но реалистично оценивая ситуацию, хорошей целью будет попадание в топ-5, особенно учитывая тот уровень выступлений, который мы до настоящего момента демонстрировали на этой трассе. Сегодня моя цель – попадание на подиум», – рассказал .

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