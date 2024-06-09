Шарль Леклер: «Сегодня моя цель – попадание на подиум»

Теги Гран-при Канады Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер надеется попасть на подиум дождевой гонки в Канаде.

Пилот «Феррари» признал, что в сухих условиях команде вряд ли бы удалось изменить ситуацию, но в дождь все может измениться и Леклер считает, что у него есть шанс прорваться как минимум в топ-5.

«Вчера было непросто, но сегодня мы снова видим очень непредсказуемую погоду, что дает нам шанс вернуться в группу лидеров. И нам нужно постараться правильно воспользоваться этой возможностью.

Если мы сможем попасть на подиум – это будет потрясающе. Но реалистично оценивая ситуацию, хорошей целью будет попадание в топ-5, особенно учитывая тот уровень выступлений, который мы до настоящего момента демонстрировали на этой трассе. Сегодня моя цель – попадание на подиум», – рассказал Леклер.

Историческая квала в «Ф-1»: равное время в битве за поул, Ферстаппен – проигравший, теперь и третья команда достала «Ред Булл»!

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Комментарий удален пользователем
Ох, Чарли, лучше не озвучивай, вселенная на тебя имеет зуб, где-то ты нагрешил.
Лучше молча. Если сам не запорешь, стратеги удружат, а если там не выйдет, что-то вроде отключения электроники на прогревочном в помощь
+2
-2
0
Интересно наверное будет.в Монреале дождь.Раньше дождевая гонка была для Феррари любимой.
0
0
0
Оптимистичненько
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий