Карлос Сайнс об интересе со стороны «Уильямса»: «Благодарен Воулзу за теплые слова, нор пока я не принял решение»

Сайнс пока не определился с местом продолжения карьеры.

Пилот « », который покинет команду по окончании сезона, считается претендентом на место в «Ауди» и «Уильямсе».

При этом руководитель « » Джеймс Воулз открыто заявил, что был бы рад видеть Сайнса в своей команде.

«Я ценю интерес Джеймса и благодарен ему за теплые слова, которые он всегда говорил в мой адрес. И то же самое можно сказать и том, что я думаю об их команде.

Но реальность такова, что на данный момент я пока не принял решения о том, где буду выступать в следующем сезоне – потому что, как я уже говорил ранее, я сосредоточен на гонках.

Сейчас я сосредоточен на каждом гоночном уик-энде и наших выступлениях. На том, что мы делаем. На каждом мы боремся за подиумы и победы. Поэтому очень сложно всерьез думать о будущем, когда ты находишься посреди очень важного уик-энда.

Мне нужно будет время, чтобы все обсудить со своим менеджером, самому все обдумать, все обсудить, и после этого принять решение. Сейчас ничего не решено.

Смогу ли я ждать до летнего перерыва в чемпионате? Я не знаю. Мне сложно сказать, будем ли мы ждать или же решение будет принято раньше», – рассказал Сайнс.

Джеймс Воулз – о Сайнсе: «Он для нас цель №1»