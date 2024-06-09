Карлос Сайнс об интересе со стороны «Уильямса»: «Благодарен Воулзу за теплые слова, нор пока я не принял решение»

Теги Гран-при Канады Феррари Уильямс Карлос Сайнс Формула-1 Джеймс Воулз Авто

Сайнс пока не определился с местом продолжения карьеры.

Пилот «Феррари», который покинет команду по окончании сезона, считается претендентом на место в «Ауди» и «Уильямсе».

При этом руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз открыто заявил, что был бы рад видеть Сайнса в своей команде.

«Я ценю интерес Джеймса и благодарен ему за теплые слова, которые он всегда говорил в мой адрес. И то же самое можно сказать и том, что я думаю об их команде.

Но реальность такова, что на данный момент я пока не принял решения о том, где буду выступать в следующем сезоне – потому что, как я уже говорил ранее, я сосредоточен на гонках.

Сейчас я сосредоточен на каждом гоночном уик-энде и наших выступлениях. На том, что мы делаем. На каждом Гран-при мы боремся за подиумы и победы. Поэтому очень сложно всерьез думать о будущем, когда ты находишься посреди очень важного уик-энда.

Мне нужно будет время, чтобы все обсудить со своим менеджером, самому все обдумать, все обсудить, и после этого принять решение. Сейчас ничего не решено.

Смогу ли я ждать до летнего перерыва в чемпионате? Я не знаю. Мне сложно сказать, будем ли мы ждать или же решение будет принято раньше», – рассказал Сайнс.

Джеймс Воулз – о Сайнсе: «Он для нас цель №1»

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий